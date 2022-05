Doctor Strange 2: tutti i cameo del film

Doctor Strange 2: andiamo a vedere tutti I cameo del film del nuovo film del Marvel Cinematic Universe

È uscito finalmente nelle sale l’attesissimo Doctor Strange nel multiverso della follia, secondo capitolo delle avventure dello stregone della Marvel. Abbiamo visto Strange in Spiderman: No way home e ora il secondo standalone dedicato allo stregone continua a perlustrare i misteri del multiverso, al centro dei progetti futuri della Casa delle idee. Come spesso capita nei film Marvel, anche in Doctor Strange nel multiverso della follia ci sono molti cameo: scopriamoli tutti e ovviamente sconsigliamo la lettura a chi non vuole incappare in SPOILER.

Doctor Strange 2: tutti i cameo

Sono tanti i personaggi che accompagnano Doctor Strange nel film. Era largamente nota la presenza di Wanda Maximoff, che diventa la temibilissima Scarlet Witch ed è in sostanza il grande villain della pellicola. Nel corso del racconto vediamo però molti altri personaggi, chi familiare e chi meno, provenienti dall’universo dei fumetti Marvel.

Nel viaggio di Strange su Terra-838 vediamo alcuni volti nuovi e vecchi provenienti dal mondo Marvel. Tre grandi ritorni sono quelli di Patrick Stewart, di Lashana Lynch e di Hayley Atwell, nei panni del Professor Charles Xavier, di Captain Marvel (nella versione di Maria Rambeau) e di Captain Carter. Due volti nuovi invece, che potremo rivedere presto, sono quelli di John Kraskinski e Anson Mount nei panni di Reed Richards e di Black Bolt. Per il primo si tratta dell’esordio assoluto nei panni di Mister Fantastic, mentre il secondo era già apparso nei panni del leader degli Inumani nella serie prodotta da ABC, ma slegata dall’MCU.

Chiudiamo con gli ultimi due cameo, provenienti dalle due scene post credit. Partiamo dall’ultima, meno importante per il futuro del Marvel Cinematic Universe, ovvero quella di Bruce Campbell nei panni dell’ambulante Pizza Poppa. Si tratta di un omaggio del regista Sam Raimi a un attore che ha lavorato tantissimo con lui. L’altro è invece quello di Charlize Theron nella scena mid-credit: l’attrice interpreta Clea, che sicuramente rivedremo nel prossimo film sullo stregone.