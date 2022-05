Eva Henger incidente stradale: la verità sulle sue condizioni parla lei

Eva Henger parla per la prima volta in tv sull’incidente stradale che ha stravolto lei e suo marito Caroletti. Le sue condizioni a Pomeriggio 5

Eva Henger ha rischiato la vita a causa di un incidente stradale avvenuto in Ungheria il 29 aprile scorso. A Pomeriggio 5, ancora ricoverata sul lettino della clinica Villa Parioli a Roma, dove è stata trasportata in elicottero dalla sua patria d’origine, ha avuto la forza di parlare.

Intervistata da Barbara D’Urso ha aggiornato i telespettatori sulle sue condizioni di salute e su quanto successo a lei e a suo marito Massimo Caroletti. L’incidente stradale di Eva Henger e la sua dolce metà è avvenuto in pochi terribili attimi: un frontale perché, a detta di Caroletti, l’auto che veniva in direzione opposta per un sorpasso azzardato li avrebbe travolti con un frontale.

Al di là della dinamica, la madre di Mercedesz ha detto alla D’Urso di essere stata terrorizzata dalle conseguenze dell’impatto, la mano era nera e questo dettaglio la preoccupava tanto. Il lato positivo dell’incidente è che Eva Henger non aveva portato quel giorno con sé sua figlia Jennifer che così si è salvata.

L’attrice a Pomeriggio 5 ha anche specificato che nella clinica dell’Ungheria in cui era stata ricoverata in un primo momento sono sorti dei problemi ed è voluta venire a Roma dal prof. Lorenzetti. Per quanto riguarda le condizioni di salute della Henger è intervenuto lo stesso luminare. Dovrà fare altre operazioni per stare bene ma l’unico vero intervento sarà al piede. Al momento ha un versamento nei polmoni e uno di dimensioni ridotte attorno al cuore. Eva Henger dopo l’incidente ha anche rischiato la setticimia.