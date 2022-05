Gemitaiz nuovo album Eclissi: tracklist, duetti e info

Gemitaiz ha rilasciato la tracklist del suo prossimo Cd, intitolato Eclissi, in uscita venerdì 13 maggio: scopriamo tutti i titoli e i featuring.

Si fa sempre più vicino il ritorno di Gemitaiz: venerdì 13 maggio uscirà il nuovo album del rapper romani, dal titolo Eclissi. Un lavoro che segue l’ultimo album dell’artista, Davide, uscito nel 2018, cui hanno fatto seguito l’ultimo capitolo della serie di mixtape Quello che vi consiglio e il joint album con MadMan intitolato Scatola Nera. Eclissi è dunque il nuovo album di Gemitaiz e vede la collaborazione di tantissimi artisti: scopriamo chi sono e la tracklist completa dell’album.

Eclissi: la tracklist dell’album di Gemitaiz

Conosciamo già la title track dell’album, Eclissi, realizzata in collaborazione con Neffa e uscita come singolo di lancio del disco. L’album si avvale dei featuring di tantissimi artisti, dall’immancabile MadMan a un altro gigante del rap romano come Noyz Narcos, fino a Venerus, con cui Gemitaiz ha collaborato diverse volte. Nell’album trovano spazio anche la collaborazione internazionale con ASAP Frog e un altro grande del rap, Sfera Ebbasta, uscito recentemente con un nuovo EP in collaborazione con Rvssian. Infine, si rinsalda il trio composto da Gemitaiz, Marracash e Coez, che in passato ha regalato momenti altissimi.

Insomma, tantissimi featuring di alto livello e attesa alle stelle per il nuovo Cd di Gemitaiz, che ha il compito di mantenere alto il livello cui la musica rap in questo 2022 sta abituando. Sono tanti i lavori eccezionali di questa prima metà di anno, da Fabri Fibra a Lazza e così via, ora è arrivato anche il momento di Gemitaiz.

Ecco la tracklist del suo nuovo album Eclissi:

Adesso

Ciao baby

Eclissi feat. Neffa

Jorge Lorenzo feat. ASAP Frog

Top feat. MadMan

Pornstar feat. Sfera Ebbasta

Rollin’ pt.2

Silenzio

Pochette feat. Noyz Narcos

K.O. feat. Marracash e Coez

Quando sto con te

Ogni volta feat. Venerus

Qua con me