Mercedesz Henger figlia di Eva: il mistero sul fidanzato

Mercedesz Henger: andiamo a scoprire i dettagli della vita privata dell figlia di Eva e in particolare il mistero intorno all’identità del suo fidanzato.

Una delle protagoniste della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi è quello di Mercedesz Henger, volto noto del programma visto che vi ha partecipato già nel 2011. Mercedesz è la figlia della famosa Eva e nel 2016 si è classificata al terzo posto del reality. Ora ha fatto ritorno sull’Isola, continuando nella serie di apparizioni televisive che hanno contrassegnato la sua carriera negli ultimi anni. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla ragazza, in particolare sul suo fidanzato.

Mercedesz Henger: chi è il fidanzato

La situazione sentimentale di Mercedez è abbastanza intricata e intorno a essa aleggia il mistero. Per tanti anni, infatti, la ragazza è stata fidanzata con Lucas Peracchi, personal traineri piacentino classe 1986. Lucas, prima di fidanzarsi con Mercedesz, è stato sposato con Silvia Corrias, ma il matrimonio tra i due è terminato appena un anno dopo. Lucas si è quindi fidanzato con la figlia di Eva Henger nell’estate del 2018, ma la loro relazione è stata segnata da continui alti e bassi, anche a causa del parere contrario di Eva alla storia. La Henger infatti ha più volte accusato Peracchi di essere violento con sua figlia, ma la coppia ha sempre smentito queste accuse, difendendo la loro relazione.

Una relazione che però ora non si capisce bene se sia ancora in piedi o no. L’amore tra i due sembra finito, si è parlato anche di una relazione di Mercedesz con un ragazzo di nome Michele. La ragazza si professa però single e stando anche alle sue parole sull’Isola sembra che la storia con Lucas Peracchi sia finita, ma in realtà secondo alcune indiscrezioni la relazione tra i due non sarebbe finita e il mistero dunque rimane fitto.