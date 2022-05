Pippo Santonastaso cosa fa oggi dopo la morte del fratello Mario

Pippo Santonastaso, scopriamo che fine ha fatto oggi l’attore e cosa fa dopo la morte del fratello, compagno anche nel lavoro.

Pippo Santonastaso è uno dei protagonisti della puntata di lunedì 9 maggio di Oggi è un altro giorno. L’attore sarà dunque ospite nel salotto di Serena Bortone e per l’occasione andiamo a scoprire cosa fa oggi, dopo la scomparsa avvenuta un anno fa del fratello Mario, con cui ha condiviso la sua carriera.

Chi è Pippo Santonastaso

Nato nel 1936 in Emilia-Romagna, Pippo inizia la propria carriera artistica col fratello Mario, chitarrista che accompagna Pippo nelle sue esibizioni. I due sono nati in Emilia-Romagna, ma sono originari di Napoli e presto iniziano a farsi notare per i propri sketch comici, ottenendo un successo sempre più importante e arrivando, negli anni ’70, a esordire in televisione.

Pippo era il primo attore del duo e presto sbarca anche al cinema, diventando una presenza fissa sul grande schermo nella prima metà degli anni ’80. Da circa un anno, Pippo ha perso suo fratello Mario, morto l’8 gennaio 2021, e oggi continua nella sua attività artistica, anche se si vede ormai di rado sia sul piccolo che sul grande schermo. Presto però lo rivedremo al cinema, nel film Vecchie canaglie di Chiara Sani: un grande ritorno per l’attore, che non appariva in un film dal 2011.

Quando è morto Mario Santonastaso

L’8 gennaio 2021, a Bologna, è venuto a mancare Mario Santonastaso, un lutto enorme per il fratello Pippo, con cui ha condiviso praticamente tutta la sua vita. A differenza del fratello Pippo, Mario non ha allungato la propria carriera oltre il teatro, rimanendo fuori quindi dal cinema e dalla televisione.

Pippo e Mario Santonastaso sono senza dubbio due dei grandi nomi della comicità italiano, tra i precursori del cabaret e tra i più grandi protagonisti di questo genere di spettacolo.