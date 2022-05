Carolina Di Domenico chi è: la ricordi in tv?

- Advertisement -

Carolina Di Domenico: scopriamo chi è la conduttrice che anche quest’anno avrà il compito di fare da portavoce della giuria italiana all’Eurovision Song Contest.

Carolina Di Domenico è protagonista anche quest’anno dell’Eurovision Song Contest, mantenendo il suo ruolo di portavoce della giuria italiana come avvenuto lo scorso aprile a Rotterdam. La donna, inoltre, affiancherà Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio nel commento dell’evento e alla guida dell’anteprima dell’Eurovision 2022, che andrà in onda ogni sera dalle 20.30 su Rai 1. Andiamo dunque a scoprire tutto sulla bionda conduttrice, dalla sua carriera ai dettagli della sua vita privata.

Chi è Carolina Di Domenico: marito e figli

Carolina nasce a Napoli nell’aprile 1979 e oggi ha 43 anni di età. La carriera della donna nel mondo dello spettacolo si apre con la partecipazione ad alcuni spot pubblicitari e con alcuni ruoli minori in televisione, ma il successo arriva nel 2004, quando approda alla conduzione di Trl insieme a Federico Russo. Oltre alla conduzione di diversi programmi televisivi, Carolina di Domenico ha alle spalle anche l’esperienza da attrice in diverse fiction tra cui spicca Un medico in famiglia.

Tra le esperienze televisive della conduttrice troviamo, oltre a quelle per MTV, anche alcune per la Rai, come la conduzione di Sugo – 60 minuti di gusto e disgusto su Rai 4, e la gestione della parte web di The Voice of Italy nel 2013, e altre per Sky e La7.

Nel 2018 inizia la sua storia con l’Eurovision, quando viene assunta per commentarlo, mentre come detto nel 2021 veste i panni della portavoce per l’Italia, ruolo confermato anche quest’anno cui affianca anche la conduzione dell’anteprima insieme a Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi.

Per ciò che riguarda la sua vita privata, Carolina Di Domenico ha un marito: è sposata con Pierluigi Ferrentini, musicista e conduttore radiofonico ed ex frontman dei Velvet. I due sono stati fidanzati per anni e si sono sposati il 10 luglio del 2021. Insieme hanno anche avuto due figli: Piero nel febbraio 2008 e Andrea nell’ottobre 2011.