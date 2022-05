Cristiano Malgioglio com’era da giovane FOTO

- Advertisement -

Cristiano Malgioglio: facciamo un tuffo nel passato e andiamo a vedere com’era da giovane il conduttore dell’anteprima dell’Eurovision.

Ci sarà anche Cristiano Malgioglio tra i protagonisti dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest. Il celebre personaggio televisivo si occuperà di condurre l’anteprima dello show e di commentare le semifinali e la finale insieme a Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico. Non servono grandi presentazioni per Malgioglio, che è uno dei personaggi più noti dello spettacolo italiano, da tanti anni ormai sotto i riflettori. Andiamo dunque a vedere com’era da giovane il conduttore e commentatore dell’Eurovision.

Cristiano Malgioglio: com’era da giovane

Personaggio televisivo amatissimo, cantautore e paroliere di grandissimo talento e successo, Malgioglio è da anni ormai un grande protagonista del mondo dello spettacolo. Il suo esordio in televisione risale intorno al 2000, con Massimo Giletti che lo ha voluto fortemente a Casa Rai Uno. Al tempo Cristiano aveva già 55 anni, quindi le sue immagini da giovane sono molto rare.

Siamo abituati a vederlo col suo iconico ciuffo bianco e con abiti super sgargianti e appariscenti, ma nelle poche immagini che si vedono di Malgioglio da giovane, lo vediamo con un aspetto più sobrio, con i capelli ricci e ordinati e abiti che sicuramente passavano meno inosservati.

Con la sua avventura in televisione, Cristiano Malgioglio si è costruito un personaggio più eccentrico e appariscente, molto molto amato dal grande pubblico. D’altronde, Malgioglio è uno dei grandi nomi dello spettacolo italiano, con un contributo pazzesco al mondo della musica e non solo. Il cantautore ha infatti scritto alcuni dei più celebri brani della musica italiana, da Gelato al cioccolato per Pupo a Cocktail d’amore per Stefania Rotolo. Tantissime poi sono anche le apparizioni televisive di Malgioglio, che vanta una lunga esperienza sia nel mondo dei reality che come opinionista in moltissimi programmi televisivi. Ora sarà protagonista dell’Eurovision, cui aggiungerà sicuramente la sua classe e la sua simpatia.