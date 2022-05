Laura Freddi oggi: vita privata e il rapporto con Bonolis

Laura Freddi: scopriamo cosa fa oggi la showgirl, tra i dettagli della sua vita privata e il rapporto con Paolo Bonolis

Laura freddi sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di martedì 10 maggio di Oggi è un altro giorno: scopriamo cosa fa oggi la showgirl, tra i dettagli della sua vita privata e il rapporto col famoso ex fidanzato Paolo Bonolis.

Laura Freddi oggi: figlia e marito

Nata nel maggio 1972 a Roma, Laura Freddi è una showgirl molto amata dal pubblico e ha alle spalle una celebre relazione con Paolo Bonolis. I due sono stati insieme dal 1990 al 1995, poi si sono lasciati per alcune divergenze sul futuro, con la donna che voleva mettere su famiglia, ma l’uomo che non si sentiva pronto dopo la fine del matrimonio con Diane Zoeller.

Laura è stata quindi sposata con l’imprenditore Claudio Casavecchia, ma il matrimonio tra i due è durato poco: sposati nel 2006, hanno divorziato nel 2008. Dopo un lungo periodo, la donna ha ritrovato l’amore con Leonardo D’Amico, attuale compagno con cui Laura ha anche avuto la sua prima figlia: Ginevra nel 2018.

Chi è Laura Freddi per Bolonis

Come detto, Laura Freddi è stata fidanzata con Paolo Bonolis e la loro storia è stata molto celebre. I due sono stati insieme dal 1990 al 1995, quando la showgirl era ventenne e il conduttore televisivo ne aveva circa trenta. La storia tra i due è poi giunta a conclusione perché Laura, dopo cinque anni di fidanzamento, si sentiva pronta a mettere su famiglia, ma Paolo ancora no, perché prima della relazione con Laura era stato sposato con Diane Zoeller, con cui ha avuto due figli, e quindi non se la sentiva di ricominciare dopo la rottura.

Nonostante la rottura, Laura Freddi e Paolo Bonolis sono rimasti in ottimi rapporti e tra i due si è consolidata una sana amicizia.