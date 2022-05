Maro Eurovision 2022 chi è cantante Portogallo: fatale Instagram

- Advertisement -

Maro: scopriamo chi è la cantante che rappresenta il Portogallo all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Saudade Saudade

A rappresentare il Portogallo all’edizione 2022 dell’Eurovision sarà Maro, che si è aggiudicata la possibilità di concorrere alla kermesse grazie alla sua vittoria alla cinquantaseiesima edizione del Festival da Cancao, ovvero il festival della canzone portoghese. Andiamo a scoprire chi è la cantante

Chi è Maro

Mariana Brito da Cruz Forjaz Secca, in arte Maro, è originaria di Lisbona, classe 1994. La ragazza ha origini italiane da parte di padre e la musica fa parte della sua vita da tantissimo: ha studiato infatti al Berklee College of Music di Boston e poi ha proseguito la sua carriera negli Stati Uniti, in particolare a Los Angeles, dove ha mosso i primi passi nel mondo della musica.

La svolta per Maro arriva poi nel 2018, quando la ragazza viene notata sui social dal vincitore del Grammy Jacob Collier, che incantato dalle capacità artistiche della cantante la invita a unirsi a lui in tournée come cantante e strumentista. Un’esperienza che amplia di tantissimo la visibilità di Maro, che arriva anche ad aprire i concerti di Jessie J, aumentando ancora di più la sua esposizione artistica.

Ora per Maro arriva l’esperienza all’Eurovision, con la canzone Saudade Saudade. Un brano scritto in lingua portoghese e inglese, come a celebrare le due anime della cantante, in cui emerge la malinconia indicata dal titolo, quella nostalgia dovuta alla mancanza. In particolare, la nostalgia cantata nel brano è quella per la perdita del nonno, una figura fondamentale nella vita di Maro.

Saudade Saudade: il testo della canzone di Maro

I’ve tried to write a million other songs but

Somehow I can’t move on, oh you’re gone

Takes time, alright, and I know it’s no one’s fault, but

Somehow I can’t move on, oh you’re gone

Saudade, saudade

Nothing more that I can say says it in a better way

Saudade, saudade

Nothing more that I can say says it in a better way

Tem tanto que trago comigo, foi sempre o meu porto de abrigo

E agora nada faz sentido, perdi o meu melhor amigo

E se não for demais, peço por sinais

Resta uma só palavra

Saudade, saudade

Nothing more that I can say says it in a better way

Saudade, saudade

Nothing more that I can say says it in a better way

Nothing more that I can say says it in a better way

I’ve tried, alright, but it’s killing me inside

Thought you’d be by my side always.

Saudade Saudade: la traduzione della canzone di Maro

Ho provato a scrivere un milione di altre canzoni, ma

In qualche modo non riesco ad andare avanti, oh, te ne sei andato

Ci vuole tempo, va bene

E so che non è colpa di nessuno, ma

In qualche modo non riesco ad andare avanti, oh, te ne sei andato

Nostalgia, nostalgico rimpianto

Niente di più di quello che posso dire

Lo dice in un modo migliore

Nostalgia, nostalgico rimpianto

Niente di più di quello che posso dire

Lo dice in un modo migliore

Nostalgia, nostalgico rimpianto

Niente di più di quello che posso dire

Lo dice in un modo migliore

Nostalgia, nostalgico rimpianto

Niente di più di quello che posso dire

Lo dice in un modo migliore

Ho così tanto che porto con me

È sempre stato il mio rifugio

E ora niente ha senso

Ho perso il mio migliore amico

E se non è troppo, chiedo dei segni

rimane solo una parola

Nostalgia, nostalgico rimpianto

Niente di più di quello che posso dire

Lo dice in un modo migliore

Nostalgia, nostalgico rimpianto

Niente di più di quello che posso dire

Lo dice in un modo migliore

Ho provato, va bene

Ma mi sta uccidendo dentro

Ho pensato che saresti stato al mio fianco, sempre