Mia Dimsic Eurovision 2022 chi è cantante Croazia: quanti premi!

- Advertisement -

Mia Dimsic, andiamo a scoprire chi è la cantante che concorre per la Croazia all’Eurovision 2022 col brano Guilty Pleasure

Sarà Mia Dimsic a rappresentare la Croazia all’Eurovision. La cantante è una delle voci più note del suo paese e per lei sarà prima esperienza alla kermesse musicale, dove partecipa col brano Guilty Pleasure, scritto interamente in lingua inglese. Scopriamo chi è.

Chi è Mia Dimsic

Classe 1992, la carriera musicale di Mia Dimsic inizia nel 2014, quando la ragazza ha 22 anni e prende parte alla tournée in Nordamerica della folk band Dzentlmen. Dopo quell’esperienza, Mia intraprende anche la carriera da solista, pubblicando nel 2015 il suo primo singolo Budi mi blizu. La cantante rilascia una serie di brani che le garantiscono notorietà nel suo paese, con canzoni che raggiungono i primi posti nelle classifiche radiofoniche croate.

Nel 2017 esce quindi il primo album della cantante, Zivot nije siv, che ottiene la certificazione di disco d’oro e vale alla cantante il Premio Porin, il principale riconoscimento musicale in Croazia, per il miglior video con la title track dell’album. È solo il primo dei premi vinti dalla cantante, che da quel momento inizia a mietere un successo dopo l’altro, vincendo l’anno successivo anche i premi per l’album dell’anno e la canzone dell’anno con il brano Bezimeni.

Dopo il clamoroso album d’esordio, Mia Dimsic pubblica altri due cd, che certificano il suo grande successo e continuano a valerle altri premi nel panorama musicale croato. Nel dicembre 2021 poi la cantante prende parte alla ventitreesima edizione di Dora, il festival con cui la Croazia sceglie il proprio candidato all’Eurovision, e trionfa col brano Guilty Pleasure, guadagnandosi la chance di concorrere per la prima volta alla kermesse musicale.

Guilty Pleasure: il testo della canzone di Mia Dimsic

Dreamt of you last night

Woke up, you weren’t there

Five nights in a row of dreams I’ve never shared

You come without a warning, early in the morning

Timing’s never been our thing

Leaving me with guilt

The only souvenir you bring

I’m with him and you’re a secret treasure

He’s devotion, you’re a guilty pleasure

I’m with him and this is real life, honey

Guess the joke’s no longer funny

I’m with him until the death do us part

But it doesn’t do for this hungry heart

I’m with him, but in my frantic hеad

You always come and say

Would you run away?

Would you run away with me?

Would you run away?

Would you run away?

One lovе is enough, that’s all you ever get

Least that’s what they tell you

Still, I can’t forget

Eyes like burning ashes, ‘til the sunlight flashes

Chemical, but I’ve been taught

Captivated by the thunderstorm in which I’m caught

I’m with him and you’re a secret treasure

He’s devotion, you’re a guilty pleasure

I’m with him and this is real life, honey

Guess the joke’s no longer funny

I’m with him until the death do us part

But it doesn’t do for this hungry heart

I’m with him, but in my frantic head

You always come and say

Would you run away? (Will you run away?)

Would you run away with me?

Would you run away? (Will you run away?)

Would you run away?

(Would you run away?)

In this real life, there’s no way

In this real life, I have to say (Would you run away?)

In this real life, there’s no way

In this real life

I’m with him and you’re a secret treasure

He’s devotion, you’re a guilty pleasure

I’m with him and this is real life, honey

Guess the joke’s no longer funny

I’m with him until the death do us part

But it doesn’t do for this hungry heart

I’m with him, but in my frantic head

You always come and say, say, say

Would you run away? (Will you run away?)

Would you run away with me?

Would you run away? (Will you run away?)

Would you run away?

(Would you run away?)

In this real life, there’s no way (Would you run away?)

In this real life, I have to say (Would you run away?)

In this real life, there’s no way (Would you run away?)

In this real life

Guilty Pleasure: la traduzione della canzone di Mia Dimsic

Ti ho sognato la scorsa notte

Mi sono svegliata, tu non c’eri

Cinque notti di fila di sogni che non ho mai condiviso

Vieni senza preavviso, la mattina presto

Il tempismo non è mai stato il nostro genere

Lasciandomi con il senso di colpa

L’unico souvenir che porti

Sono con lui e tu sei un tesoro segreto

Lui è devozione, tu sei un piacere colpevole

Sono con lui e questa è la vita reale, tesoro

Immagino che lo scherzo non sia più divertente

Sono con lui finché la morte non ci separi

Ma non va bene per questo cuore affamato

Sono con lui, ma nella mia testa frenetica

Vieni sempre a dire

Scapperesti?

Scapperesti con me?

Scapperesti?

Scapperesti?

Un amore è sufficiente, è tutto ciò che ottieni

Almeno questo è quello che ti dicono

Eppure, non posso dimenticare

Occhi come ceneri ardenti, finché la luce del sole non lampeggia

Chimica, ma mi è stato insegnata

Affascinato dal vortice dal quale sono stata catturata

Sono con lui e tu sei un tesoro segreto

Lui è devozione, tu sei un piacere colpevole

Sono con lui e questa è la vita reale, tesoro

Immagino che lo scherzo non sia più divertente

Sono con lui finché la morte non ci separi

Ma non va bene per questo cuore affamato

Sono con lui, ma nella mia testa frenetica

Vieni sempre a dire

Scapperesti? (scapperai via?)

Scapperesti con me?

Scapperesti? (scapperai via?)

Scapperesti?

(Vuoi scappare?)

In questa vita reale, non c’è modo

In questa vita reale, devo dire (Vuoi scappare?)

In questa vita reale, non c’è modo

In questa vita reale

Sono con lui e tu sei un tesoro segreto

Lui è devozione, tu sei un piacere colpevole

Sono con lui e questa è la vita reale, tesoro

Immagino che lo scherzo non sia più divertente

Sono con lui finché la morte non ci separi

Ma non va bene per questo cuore affamato

Sono con lui, ma nella mia testa frenetica

Vieni sempre a dire, dire, dire

Scapperesti? (scapperai via?)

Scapperesti con me?

Scapperesti? (scapperai via?)

Scapperesti?

(Vuoi scappare?)

In questa vita reale, non c’è modo (scapperesti?)

In questa vita reale, devo dire (Vuoi scappare?)

In questa vita reale, non c’è modo (scapperesti?)

In questa vita reale