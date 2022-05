Nero a metà 4: cosa si sa della quarta stagione anticipazioni

Nero a metà 4 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo sulla quarta stagione della serie poliziesca con Claudio Amendola.

Dopo il finale di stagione del 9 maggio, ricco di eventi e sobbalzi emotivi, non può che lasciare i fan della serie con una domanda: Nero a metà 4 si farà? C’è l’ufficialità da parte della Rai? Quando esce la quarta stagione della serie con Claudio Amendola?

Nero a metà 4 quando esce

La Rai non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale su Nero a metà 4 ma sappiamo che la quarta stagione della serie poliziesca si farà. La conferma è giunta da Alessandro Sperduti, interprete di Marco Cantabella. Intervistato da TvMia a inizio maggio, ha dichiarato che i buoni ascolti ottenuti dalla terza stagione porteranno alla quarta, che è già in fase di scrittura.

Il processo di produzione di Nero a metà 4 è già iniziato, dunque, e nulla esclude che vi siano altre stagioni in seguito. Claudio Amendola aveva infatti aperto le porte a nuove avventure, spiegando a Tv Sorrisi e Canzoni come la terza stagione avesse di fatto concluso la trilogia che racconta la storia di Clara, interpretata da Margherita Laterza. Chiuso lo sguardo sul passato di Guerrieri, pronto per nuove storie.

Non avendo ufficialità da parte della Rai, non vi è quindi una data d’uscita per Nero a metà 4. Il fatto che la fase di scrittura sia iniziata non consente di avanzare un pronostico, dal momento che lo script, una volta concluso, potrebbe subire delle modifiche. In seguito si dovranno poi organizzare le riprese, tenendo conto degli impegni del vasto cast. L’ostacolo maggiore è rappresentato dalla serie TV Il Patriarca, in onda su Canale 5, che vede impegnato proprio il protagonista Claudio Amendola. Non è da escludere che Nero a metà 4 possa arrivare in prima serata tra fine 2023 e inizio 2024.