Subwoolfer Eurovision 2022 chi sono gruppo Norvegia: come sono senza maschere

Subwoolfer: scopriamo chi sono i rappresentanti della Norvegia all’Eurovision la cui identità è celata dalle maschere.

Tra i protagonisti più interessanti e particolari dell’edizione 2022 ci sono sicuramente i norvegesi Subwoolfer, duo musicale molto in voga da diversi anni nel nord dell’Europa. La particolarità del duo è quella che l’identità dei cantanti viene celata da delle maschere, sull’esempio dei Daft Punk, ma anche di tantissimi altri artisti come Sia o il nostro Liberato. I due componenti dei Subwoolfer si fanno chiamare Keith e Jim e hanno già conquistato Torino organizzando un flash mob nel weekend a Piazza Vittorio, con tantissime persone che si sono radunate per ballare con i Subwoolfer, e dedicando una canzone alla città piemontese, col video girato nel quartiere San Salvario. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sui Subwoolfer e sulla canzone che presentano alla kermesse: Give that wolf a banana.

Chi sono i Subwoolfer

Keith e Jim, le cui identità reali sono celate, hanno formato il due dei Subwoolfer nel 2021. Il nome del duo è un gioco di parole tra il termine wolf, lupo, e subwoofer, un tipo di altoparlante molto famose. I due infatti si esibiscono con un completo e con una maschera da lupo e hanno ottenuto subito un successo pazzesco con la loro Give that wolf a banana, con cui hanno vinto il Melodi Grand Prix e si sono quindi guadagnati la possibilità di partecipare all’Eurovision.

Give that wolf a banana: il testo della canzone dei Subwoolfer

Not sure I told you, but I really like your teeth

That hairy coat of yours with nothing underneath

Not sure you have a name, so I will call you Keith

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

See where you’re going, but I don’t know where you’ve been

Is that saliva or blood drippin’ off your chin?

If you don’t like the name Keith I’ma call you Jim

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

Give that wolf (banana)

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Banana

I like the scent of every meal on your breath

That hunger in you, I’m in danger now, I guess

Let’s go to grandma’s, you say grandma tastes the best

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

(I want your grandma, yum, yum)

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

Give that wolf

Someone give that wolf a banana

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana

Ba-na-na

Ba-na-na-na-na

Ba-na-na

Ba-na-na-na-na

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

(I want your grandma, yum, yum)

Someone give that wolf a banana

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

Give that wo-o-olf

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana

Not sure I told you, but I really like your teeth

That hairy coat of yours with nothing underneath

Not sure you have a name, so I will call you Keith

Give that wolf a banana: la traduzione della canzone dei Subowoolfer

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Non sono sicuro di averlo detto, ma mi piacciono molto i tuoi denti

Quel tuo pelo peloso senza niente sotto

Non sono sicuro che tu abbia un nome, quindi ti chiamerò Keith

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Guarda dove stai andando, ma non so dove sei stato

E’ saliva o sangue che gocciola dal tuo mento?

Se non ti piace il nome Keith, ti chiamo Jim

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh

E prima che quel lupo mangi mia nonna

Dai una banana a quel lupo

Dai quel lupo

E prima che quel lupo mangi mia nonna

Dai una banana a quel lupo

Dai quel lupo

Dai quel lupo (Banana)

gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

Banana

Mi piace il profumo di ogni pasto nel tuo respiro

Quella fame in te, ora sono in pericolo, credo

Andiamo dalla nonna, dici che la nonna ha un sapore migliore

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

E prima che quel lupo mangi mia nonna

Dai una banana a quel lupo

Dai quel lupo

E prima che quel lupo mangi mia nonna

Dai una banana a quel lupo

Dai quel lupo

Dai quel lupo (Banana)

gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

Banana

Banana

Ba-na-na-na-na-na

Banana

Ba-na-na-na-na-na

E prima che quel lupo mangi mia nonna

Dai una banana a quel lupo

Dai quel lupo

(Voglio tua nonna, gnam, gnam)

Qualcuno dia una banana a quel lupo

E prima che quel lupo mangi mia nonna

Dai una banana a quel lupo

Dai quel lupo

Dai quel woo-o-olf

gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

Qualcuno dia una banana a quel lupo

gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

Qualcuno dia una banana a quel lupo

Non sono sicuro di averlo detto, ma mi piacciono molto i tuoi denti

Quel tuo pelo peloso senza niente sotto

Non sono sicuro che tu abbia un nome, quindi ti chiamerò Keith