Uomini e Donne Gianluca Trono Over chi è il cavaliere di Sara: un amatore

Uomini e Donne: andiamo alla scoperta di un nuovo protagonista del trono over del dating show di Canale 5, ovvero Gianluca.

Tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne c’è Gianluca, cavaliere di Sara che si sta conquistando la scena nel parterre del dating show di Canale 5. L’uomo è entrato nello studio di Maria De Filippi per conoscere Sara, che inizialmente non era convinta, ma presto si è ricreduta. L’uomo infatti ha portato la donna a cena fuori, in una delle location più suggestive di Roma, ovvero Campo de fiori. Insomma l’inizio è stato confortante, ma vedremo cosa è successo tra i due e come ha reagito Maria de Filippi. Intanto, andiamo a conoscere meglio il cavaliere.

Uomini e donne: chi è Gianluca

Entrato in studio per conoscere dame, Gianluca si è subito mostrato molto deciso nel voler conoscere Sara, riuscendo a vincere anche i primi dubbi della donna. Sappiamo molto poco sul conto dell’uomo, Gianluca ha 50 anni di età è originario di Avellino e frequenta anche Licola, due bei luoghi della Campania. Il cavaliere ha un legame molto forte con la città di Roma, cosa che ha mostrato subito nella sua prima uscita a Campo de fiori con Sara. Inoltre, di Gianluca sappiamo che è anche un grande amatore, definito da altre dame anche troppo esuberante. L’uomo non ha nascosto il proprio entusiasmo e il proprio vigore in studio, Sara ha infatti rivelato che al protagonista del Trono Over piace fare l’amore tre volte al giorno. Particolarità che sicuramente è balzato agli occhi dei presenti e degli spettatori da casa.

Per il resto abbiamo poche informazioni su Gianluca, che conosceremo meglio con l’incedere delle puntate. L’uomo si candida a essere un grande protagonista del trono over e per ora sta continuando la sua conoscenza con Sara, con cui c’è anche una sostanziosa differenza d’età che desta delle preoccupazioni. Inizialmente non è sembrato un problema, poi il tema piano piano è emerso e per ora le cose non vanno avanti tra i due.

Vedremo che piega prenderà dunque la conoscenza che ora è finita, se Gianluca riprenderà a conoscere Sara o metterà poi gli occhi su un’altra donna del parterre di Uomini e donne. Sul tema della differenza di età è intervenuta anche Maria De Filippi che ha risposto a tono a Gianluca dicendo che se uscirebbe con lei, sessantenne come Sara, lo farebbe per soldi visto che tiene all’età delle donne che frequenta.