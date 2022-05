Alvise Rigo pubblicità DSQUARED2: chi è il modello

- Advertisement -

Alvise Rigo, scopriamo chi è il modello protagonista della pubblicità DSQUARED 2: tutto su di lui, dalla sua carriera nello sport a quella nella televisione.

Sta continuando l’esperienza televisiva di Alvise Rigo, protagonista dello spot pubblicitario DSQUARED2 dopo l’avventura a Ballando con le stelle. Andiamo a scoprire tutto quanto su di lui, dalla sua carriera nel rugby alle avventure sul piccolo schermo, fino alla sua attività nel mondo dello sport.

Chi è Alvise Rigo

Alvise Rigo nasce nel dicembre 1992 a Venezia. Studia al liceo scientifico e poi all’Università di Padova, iscrivendosi al corso di mediazione linguistica e culturale. Mentre studia gioca a rugby, esordendo in Eccellenza con il Mogliano Rugby e poi, dopo il trasferimento a Padova, andando a giocare con la Valsugana. Mentre gioca svolge anche diversi lavori come buttafuori e barman, ma la sua grande passione è lo sport e studia per diventare personal trainer, iniziando a lavorare per la Virgin Active e diventando molto attivo in questo ambito.

Oltre alla carriera da rugbista, Alvise Rigo si afferma anche personaggio televisivo, iniziando di fatto questa nuova vita partecipando come ospite al Festival di Sanremo nel 2020. L’anno dopo è invece protagonista di Ballando con le stelle, dove partecipa in coppia con Tove Villfor, con cui sembra che lo sportivo abbia anche intrapreso una relazione. In realtà non si sa moltissimo della vita privata del rugbista, che è stato diverse volte al centro del gossip, ma senza poi svelare grosse notizie sul suo status sentimentale.

Oggi, a quasi 30 anni, Alvise Rigo è diventato dunque un personaggio televisivo molto amato e fa dello suo sport la sua passione e il suo impiego principali. Come personal trainer, il rugbista tiene anche corsi online e inoltre lavora come modello per diversi marchi sportivi. Da qui anche la pubblicità per DSQUARED2, che contribuisce alla grande notorietà dello sportivo.