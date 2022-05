Eurovision 2022 Laura Pausini la gaffe fa il giro del mondo: lei replica

- Advertisement -

Laura Pausini all’Eurovision 2022 al termine della prima semifinale ha fatto una simpatica gaffe che non è passata inosservata sui social

L’Eurovision Song Contest 2022 è iniziato con il botto. Uno show davvero curato nei minimi dettagli e che ha incantato i telespettatori che da ogni parte d’Europa hanno seguito i beniamini che rappresentavano i loro Paesi d’origine. Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika sono stati i padroni di casa impeccabili e hanno condotto lo show divertendosi e intrattenendo il pubblico al PalaAlpitour con grande professionalità ed esperienza. Nella prima semifinale in onda il 10 maggio si sono esibiti 17 artisti e solo 10 hanno raggiunto la finale grazie al televoto da casa.

Al termine della serata i tre conduttori hanno rivelato gli artisti che hanno superato la prima semifinale e si sono così qualificati per la finale in programma sabato 14 maggio. Un momento cruciale dove Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika hanno annunciato poco alla volta i 10 artisti ancora in gara. Proprio nelle fasi finali la cantante si è resa protagonista di un’inaspettata gaffe che ha fatto il giro del mondo. La voce di La Solitudine era in procinto di annunciare il sesto artista qualificato alla finale ma l’inglese fa brutti scherzi e un lapsus l’ha costretta a fermarsi per qualche secondo. In preda alla concitazione Laura Pausini si è lasciata andare ad una simpatica esclamazione “porca vacca” per scaricare la tensione. Una frase che Gabriele Corsi, commentatore insieme a Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico dell’Eurovision 2022, non si è lasciato scappare.

Laura Pausini ha cancellato tutto con un sorriso e ha ripreso con scioltezza ad enunciare l’elenco dei finalisti riprendendo così il ritmo della conduzione. Ovviamente la sua gaffe è stata subito catturata dai social che con simpatia hanno ricondiviso il video dell’episodio. Anche la stessa Laura Pausini ha voluto ironizzare sul suo porca vacca, pubblicando su Instagram il video della sua gaffe.