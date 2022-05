Mahmood menzionato da Marco Mengoni: la reazione è da Brividi

- Advertisement -

Mahmood menzionato da Marco Mengoni in un video su Instagram prima dell’Eurovision 2022. A differenza di Blanco, la reazione di Ale è da Brividi

Mahmood insieme a Blanco ha partecipato ieri sera alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022. Nel live di martedì 11 maggio del festival, la coppia vincitrice di Sanremo 2022 ha fatto solo una rapida apparizione come da regolamento, insieme ai rappresentanti della Francia. Poche parole e una piccola clip dell’esibizione di presentazione di Brividi per introdurre la loro partecipazione. La performance è prevista per la finale di sabato della kermesse condotta da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Sono bastati questi pochi attimi dei favoriti alla vittoria dell’Eurovision 2022 per infiammare il pubblico social che sostiene i due cantanti.

Tra coloro che supportano Blanco e Mahmood ci sono anche big della musica come Gianni Morandi, Gianluca Grignani, Jovanotti, Tananai e tanti altri. Chi però ha lasciato il segno è Marco Mengoni. Il cantautore di “Ma Stasera” ha pubblicato delle stories sul suo account Instagram per dare il suo supporto ai conduttori dell’Eurovision 2022, a tutte le persone che fanno parte dell’organizzazione e infine, come sottolineato dallo stesso, anche ovviamente ai vincitori di Sanremo 2022. Mengoni ha detto “Un in bocca al lupo fortissimo ad Ale (Mahmood) e Blanco, vi seguirò da casa. Un bacio” accompagnati dai tag ai profili ufficiali dei due artisti.

La storia Instagram di Marco Mengoni è stata subito ricondivisa da Blanco, mentre è da “brividi” la reazione di Mahmood. I due hanno collaborato qualche anno fa nella stesura di tre canzoni tra le quali spicca Hola, hit del 2018. Nonostante il successo ottenuto dalla talentuosa collaborazione, i due artisti non ha più lavorato insieme. A distanza di ore dalla storia di Marco Mengoni, Mahmood ha scelto di non ricondividere il messaggio dell’artista. Un gesto che ha colpito tanti fan dei due artisti che ci hanno segnalato l’episodio sottolineando che continuano a non seguirsi più reciprocamente su Instagram (ne avevamo parlato durante Sanremo qui).