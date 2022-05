Temptation island al suo posto nuovo programma: Filippo Bisciglia fuori?

- Advertisement -

Temptation island è stato cancellato al suo posto andrà in onda un nuovo programma e il destino di Filippo Bisciglia sembra segnato

Temptation island non va in onda questa estate l’edizione 2022 non ci sarà è questo ormai è assodato. I fan non vedranno il programma né condotto da Filippo Bisciglia nella versione classica né da Alessia Marcuzzi o Simona Ventura nel format Vip. L’arredamento degli esterni del resort is morus relais in Sardegna non saranno più devastati dai fidanzati arrabbiati per la troppa confidenza data dalle loro donne ai single e viceversa, niente tentatori e tentatrici, niente più Pinnettu e falò di confronto. Basta nostalgia ormai dobbiamo farcene una ragione!



A sorprenderci su Temptation Island arriva una notizia da Chi. Al suo posto andrà in onda un nuovo programma prodotto da Maria De Filippi. Le riprese potrebbero già iniziare a fine maggio. Che tipo di programma sarà quello che sostituirà Temptation Island su Canale 5 questa estate resta un segreto ben custodito. Il dubbio che serpeggia negli ambienti dei salotti tv è sul futuro del conduttore: Filippo Bisciglia è stato fatto fuori?

In passato l’ex gieffino aveva detto di non aver più parlato con Maria De Filippi del programma da novembre scorso né ci sono conferme ufficiali del suo coinvolgimento in questo nuovo progetto. Resta però un indizio che potrebbe far pensare a Filippo Bisciglia nel cast del programma che sostituisce Temptation: il conduttore ha partecipato con la De Filippi anche ad un altro show, Amici Vip. La sua collaborazione potrebbe essere come quella di Simona Ventura che finito un progetto, come la versione VIP dell’Isola delle tentazioni, ha condotto Ultima Fermata. Ai fan farebbe molto piacere rivedere presto la conduzione pacata e coinvolgente di Filippo Bisciglia.