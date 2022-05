Chi ha vinto Pechino Express 2022: la coppia vincitrice a Dubai

- Advertisement -

Dopo 7000 km la finale di Pechino Express 2022 decreta la coppia vincitrice del reality show condotto da Costantino della Gherardesca. L’ultima puntata si tiene a Dubai

La finale di Pechino Express 2022 si tiene a Dubai dove le tre coppie rimaste in gara dovranno percorrere gli ultimi 46 km tra sfide, enigmi e ostacoli. I Pazzeschi Victoria Cabello e Paride Vitale, Mamma e Figlia Natasha e Sasha Stefanenko e Gli Sciacalli Aurora Leone e Fru sono le tre coppie che si contendono la vittoria finale di Pechino Express 2022. Dopo 7000 km, ad attenderli l’ultima puntata che ha come tema “Le mille e una notte”.

La finale di Pechino Express 2022 inizia con indovinelli e domande legate a Dubai. A vincere sono i Pazzeschi che partono per primi e decidono di favorire gli Sciacalli. Ultima coppia a partire quella composta da Mamma e Figlia. La seconda prova consiste per raggiungere il Green Planet, famosa foresta pluviale al chiuso. I Pazzeschi prendono vantaggio e conquistano la prova, mentre gli Sciacalli sbagliano e si fanno accompagnare al Miracle Garden perdendo terreno. La prima giornata vede così Victoria Cabello e Paride Vitale in testa. La serata viene trascorsa dai Pazzeschi con la visione di uno spettacolo e un videomessaggio di Flavio Briatore. Gli Sciacalli decidono di trascorrere la serata provando piatti locali, mentre Mamme e Figlia optano per una cena di lusso.

La seconda giornata della finale di Pechino Express 2022 prevede una prova davvero particolare. Le tre coppie devono aiutare tre influencer in una giornata di shopping. Tra pacchi e commissioni improvvise, dovranno fare i conti con tanti imprevisti. Mamma e Figlia riescono a gestire al meglio la prova, mentre i Pazzeschi non sono proprio a loro agio. Il problema più grande per tutte le coppie è trasportare tutto a piedi. La prova si conclude ed è il turno di conoscere la prima coppia eliminata. Costantino della Gherardesca e Enzo Miccio decretano l’eliminazione degli Sciacalli. I conduttori sottolineano come la coppia abbia giocato anche in maniera troppo pulita, ma Aurora Leone e Fru sono soddisfatti di quanto vissuto. Un’esperienza indimenticabile. E’ tempo della corsa finale per chi tocca per primo il tappeto rosso: i vincitori di Pechino Express 2022 sono i Pazzeschi Vittoria Cabello e Paride Vitale. Commozione per Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, tripudio su Twitter per la vittoria della coppia più amata su Twitter.