Don Matteo 13 quando torna la puntata in tv: doppio appuntamento

Don Matteo 13 rinviato. Non andrà in onda giovedì 12 maggio. Ecco quando rivedremo la serie con Raoul Bova nei panni di Don Massimo.

L’Eurovision 2022 di Torino ha messo in pausa le avventure di Don Matteo 13, o per meglio di Don Massimo, il nuovo prete di Spoleto che ha preso il posto di Terence Hill. Al posto di Raoul Bova ci saranno Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan a intrattenere il pubblico di Rai 1.

Don Matteo 13 promo settimo e ottavo episodio

Don Matteo 13 quando torna in TV

Il cambio di programmazione di Rai 1 durerà soltanto una settimana. Una volta concluso l’Eurovision 2022, tutto tornerà alla normalità. Gli appassionati di Don Matteo 13 dovranno attendere cinque giorni. L’amatissima fiction tornerà in onda infatti martedì 17 maggio.

La rete ha deciso di optare per un doppio appuntamento settimanale, così da non stravolgere ulteriormente il palinsesto e rientrare subito nei ranghi. Ciò vuol dire che martedì 17 andrà in onda la settima puntata di Don Matteo 13, mentre giovedì 19 maggio potremo apprezzare l’ottava puntata.

Mancano appena due settimane al termine di questa stagione turbolenta e sorprendente, che ha portato al passaggio di consegne tra Terence Hill e Raoul Bova. Dopo il doppio appuntamento, infatti, ce ne sarà un altro. Il nono episodio di Don Matteo 13 andrà infatti in onda martedì 24 maggio, mentre il decimo e ultimo giovedì 26 maggio. La serie TV è già stata rinnovata per una quattordicesima stagione, nella quale Bova sarà l’unico protagonista e, i fan sperano, forse Don Matteo farà capolino per un breve cameo, così da chiudere la propria storyline.