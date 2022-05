Emma Muscat ad Amici: com’era la cantante agli esordi FOTO

- Advertisement -

Una vecchia conoscenza di Amici prenderà parte all’Eurovision: scopriamo com’era Emma Muscat ai tempi della partecipazione al reality.

Tra i protagonisti dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest ci sarà anche Emma Muscat, una vecchia conoscenza dell’Italia, che concorre nella kermesse musicale per Malta. La ragazza, nata proprio a Malta, si è affacciata nel mondo della musica in Italia, partecipando nel 2018 alla diciassettesima edizione di Amici. La ragazza ha studiato sin da piccola canto e pianoforte, ha iniziato a scrivere le prime canzoni, pubblicando anche due singoli su YouTube, e poi per lei è arrivata la grande occasione di prendere parte ad Amici. Andiamo a scoprire com’era ai tempi.

Emma Muscat: com’era ad Amici

Emma Muscat sarà la rappresentante di Malta all’Eurovision col brano I am what I am. Oltre a essere una cantante ormai affermata, Emma è diventata col tempo anche un’icona di stile e di bellezza, con un look che, al pari della sua notorietà musicale, si è evoluto col tempo.

Tornando al 2018, vediamo Emma Muscat ad Amici con un look completamente diverso. La ragazza era solita presentarci con le minibraids, un prodotto degli anni ’90, volgarmente definibili le treccine sottili laterali. Nel talent di Canale 5 la ragazza sfoggiava un look molto semplice, che si è fatto sempre più sofisticato col passare del tempo.

Oggi, dunque, Emma Muscat è una cantante affermata, il cui percorso artistico ha avuto inizio proprio in Italia, nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Nella diciassettesima edizione del talent, la ragazza maltese è riuscita ad accedere alla fase serale del programma, riuscendo ad arrivare fino in semifinale, dove è stata poi eliminata. Emma si è piazzata dunque al quarto posto nella categoria cantanti, riuscendo ad ottenere un contratto discografico della Warner. Da quel momento, quindi, la ragazza ha accumulato una serie di singoli di successo, fino ad approdare all’Eurovision in rappresentanza della sua Malta.