Emma Muscat Eurovision 2022 chi è cantante Malta: Instagram

Andiamo a conoscere meglio Emma Muscat, la cantante che rappresenta Malta all’Eurovision Song Contest 2022

È pronta a esibirsi in questa seconda semifinale Emma Muscat, cantante che partecipa alla kermesse musicale in rappresentanza di Malta. Si tratta di una vecchia conoscenza dell’Italia, considerando che ha preso parte alla diciassettesima edizione di Amici e ha collaborato con diversi artisti italiani come Shade e Junior Cally. Andiamo dunque a conoscere meglio la ragazza che prenderà parte all’Eurovision con la canzone I am what I am.

Eurovision 2022: chi è Emma Muscat

Classe 1999, Emma Muscat nasce a St. Julian’s, a Malta, e sin da piccola si interessa alla musica, cantando e suonando alcuni strumenti, tra cui spicca soprattutto nello studio del pianoforte. Inizia dunque a scrivere le prime canzoni e su YouTube, tra il 2016 e il 2017, pubblica i suoi due primi singoli: Alone e Without You.

L’anno successivo Emma Muscat partecipa alla diciassettesima edizione di Amici, riuscendo ad arrivare fino in semifinale, finendo al quarto posto nella categoria cantanti e guadagnando un contratto con la Warner. Dopo la partecipazione ad Amici, ritroviamo la ragazza nel singolo di Shade Figurati noi, nel brano Avec moi con Biondo e nel remix di Sigarette di Junior Cally. Emma Muscat si rende protagonista della realizzazione di una serie di singoli, fino al 2022 quando vince il MESC 2022 e si guadagna la possibilità di rappresentare Malta all’Eurovision col brano I am what I am.

Emma Muscat è anche molto attiva sui social, con un profilo su Instagram che vanta oltre 740.000 followers

I am what I am: il testo della canzone di Emma Muscat

Every time I fall down (oh-ooh)

As soon as I hit the ground (oh-ooh)

Remind me who I am, yeah

And I’ll get back up again

Gettin’ up, gettin’ up, yeah-eah

This is my masterplan

I’m gonna take a stand

Take it or leave it

I am what I am

I believe that I can

I’m gonna take command

Take it or leave it

I am what I am

I am what I am

I am what I am

Bending backwards trying to fit in

I’ll make them understand, yeah

Take it or leave it

I am what I am

Devils inside my head (yeah)

Late at night in my bed (yeah)

It’s time I shut you up, yeah

‘Cause I think I’ve had enough

I’ve had enough, had enough, yeah-eah

This is my masterplan

I’m gonna take a stand

Take it or leave it

I am what I am

I believe that I can

I’m gonna take command

Take it or leave it

I am what I am

I am what I am

I am what I am

Bending backwards trying to fit in

I’ll make them understand, yeah

Take it or leave it

I am what I am (oh yeah)

Oh yeah

Oh-ooh

I am what I am

I am what I am

This is my masterplan

I’m gonna take a stand

Take it or leave it

I am what I am

I believe that I can

I’m gonna take command

Take it or leave it

I am what I am

I am what I am

I am what I am

Bending backwards trying to fit in

I’ll make them understand, yeah

Take it or leave it

I am what I am

I am what I am: la traduzione della canzone di Emma Muscat

Ogni volta che cado

Appena tocco il pavimento

Ricordami chi sono yeah

E mi rimetto in piedi

Alzarsi, alzarsi, yeah

Questo è il mio piano

Prenderò posizione

Prendere o lasciare

Sono quel che sono

So di essere in grado

Di prendere il comando

Prendere o lasciare

Sono quel che sono

Sono quel che sono

Sono quel che sono

Tirandomi indietro cercando di adattarmi

Gli farò capire, yeah

Prendere o lasciare

Sono quel che sono

Diavoli dentro alla mia testa, yeah

La sera tardi sul mio letto, yeah

È il momento di farti tacere, yeah

Perché credo di averne abbastanza

Ne ho abbastanza, ne ho abbastanza, yeah

Questo è il mio piano

Prenderò posizione

Prendere o lasciare

Sono quel che sono

So di essere in grado

Di prendere il comando

Prendere o lasciare

Sono quel che sono

Sono quel che sono

Sono quel che sono

Tirandomi indietro cercando di adattarmi

Gli farò capire, yeah

Prendere o lasciare

Sono quel che sono

Uh yeah

oh uh

Sono quel che sono

Sono quel che sono

Questo è il mio piano

Prenderò posizione

Prendere o lasciare

Sono quel che sono

So di essere in grado

Di prendere il comando

Prendere o lasciare

Sono quel che sono

Sono quel che sono

Sono quel che sono

Tirandomi indietro cercando di adattarmi

Gli farò capire, yeah

Prendere o lasciare

Sono quel che sono