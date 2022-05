Emma Muscat penalizzata: la cantante spiega il motivo

- Advertisement -

Emma Muscat: andiamo a conoscere meglio l’artista maltese e in particolare l’ostacolo che, nella sua carriera, l’ha penalizzata secondo la sua opinione.

Emma Muscat sarà protagonista sul palco dell’Eurovision con la canzone I am what I am. La cantante, vecchia conoscenza di Amici, rappresenterà nella kermesse musicale Malta, nazione che le ha dato i natali. Emma è però anche molto conosciuta in Italia, sia per l’esperienza ad Amici che per alcuni singoli che ha realizzato dopo la sua avventura nel talent di Canale 5. L’Italia che è una sorta di seconda patria per la ragazza e dove è ampiamente nota. A tal proposito, Emma Muscat qualche tempo fa si è raccontata in un’intervista a Verissimo, parlando della sua carriera e di un particolare ostacolo che l’ha sempre segnata.

Emma Muscat: l’ostacolo che l’ha penalizzata

Nello studio di Silvia Toffanin, la cantante maltese ha raccontato che, nella sua carriera, la sua bellezza ha sempre rappresentato un ostacolo. Un’arma a doppio taglio, perché troppe volte le persone si sono fermate a soppesare solo il suo aspetto fisico, senza interessarsi seriamente alla sua musica.

Sin dalla sua esperienza ad Amici, Emma Muscat è sempre stata apprezzata moltissimo per la sua bellezza. Col tempo, la ragazza è diventata un modello di stile, evolvendo il suo look e sfoggiando sempre una bellezza mozzafiato. Un fattore che però, se da un lato ha contribuito ad aumentare la visibilità della cantante, dall’altro ha anche finito per mettere spesso in secondo piano la sua musica, una situazione che sicuramente non è felice per un’artista.

Emma ora ha una grande occasione per mettere al primo posto la sua musica, per farla conoscere al mondo intero dal palco dell’Eurovision. Qui la ragazza partecipa con Malta e canterà il brano I am what I am, una grande occasione per un’artista la cui carriera è completamente in ascesa.