Finalisti Eurovision 2022 eliminati seconda semifinale: che smacco

Finalisti Eurovision 2022: nella seconda semifinale hanno conquistato la finale di sabato 14 maggio altri dieci artisti. Scopriamo di chi si tratta: tanta delusione per il verdetto

Seconda semifinale dell’Eurovision 2022. Dopo il grande successo della prima serata, il 12 maggio tramite televoto sono stati scelti gli altri 10 finalisti. Tantissime le esibizioni che hanno attirato le attenzioni dei social e molte le sorprese inaspettate. Come ospiti della serata Il Volo in una versione rinnovata di Grande Amore, spazio anche ad un duetto inedito con Laura Pausini e Mika che hanno cantato Fragile di Sting e People Have the Power di Patti Smith.

I primi ad esibirsi sono stati i The Rasmus, rappresentanti della Finlandia, mentre ha chiuso la serata la performance dei We Are Domi, gruppo della Repubblica Ceca.

Finalisti ed eliminati Eurovision 2022 seconda semifinale

Grandi riscontri per il Belgio con Jeremie Makesie, così come per The Rasmus e Sheldon Riley. Scoppiettante l’esibizione di Achille Lauro che ha cantato Stripper rappresentando San Marino. Emozionata Emma Muscat che ha portato sul palco I am what i am per Malta. Scopriamo chi sono i finalisti Eurovision 2022 della seconda semifinale:

Konstrakta con In Corpore Sano (Serbia)

Nadir Rustamli con Fade To Black (Azerbaijan)

The Rasmus con Jezebel (Finlandia)

Sheldon Riley con Not The Same (Australia)

Stefan con Hope (Estonia)

WRS con Llámame (Romania)

Ochman con River (Polonia)

Jérémie Makiese con Miss You (Belgio)

Cornelia Jakobs con Hold Me Closer (Svezia)

We Are Domi con Lights Off (Repubblica Ceca)

A sorpresa ad essere eliminati da Eurovision 2022 anche Emma Muscat e Achille Lauro che non hanno convinto il pubblico da casa. Ricordiamo che questa sera i telespettatori dall’Italia non potevano esprimere la loro preferenza così come da regolamento. Questi gli artisti eliminati nella seconda serata dell’Eurovision 2022 andato in onda il 12 maggio:

Michael Ben-David con I.M (Israele)

Emma Muscat con I Am What I Am (Malta)

Achille Lauro con Stripper (San Marino)

Andromache con Ela (Cipro)

Brooke con Thats Rich (Irlanda)

Andrea con Circles (Macedonia del Nord)

Vladana con Breathe (Montenegro)

Circus Mircus con Lock Me In (Georgia)