Isola dei Famosi 2022 cosa è successo a Guendalina Tavassi: la decisione

Isola dei famosi 2022: andiamo a scoprire tutto su quello che è successo a Guendalina Tavassi e la decisione su di lei.

Arrivano dei problemi per Guendalina Tavassi, protagonista di questa edizione dell’Isola dei famosi. L’ex gieffina è finita in infermeria per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici, una situazione che non è nuova nel reality show che sottopone i concorrenti a situazioni di stress e di difficoltà di vita. Una situazione che si è ripetuta anche in questa edizione dello show, con Guendalina Tavassi che ha dovuto sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. Scopriamo cosa è successo e come sta.

Guendalina Tavassi: cosa è successo

Dopo aver ricevuto la notizia che la naufraga ha dovuto recarsi in infermeria per alcuni controlli, i fan si sono ovviamente preoccupati. Come spesso accade, si sono fatte le teorie più disparate, ma la verità è che ancora non si sa bene cosa sia successo alla naufraga. A calmare tutti però ci ha pensato il fidanzato dell’ex gieffina, Federico Perna, che ha raccontato di essere stato avvisato dal programma sulle condizioni di salute della fidanzata, rivelando che comunque non si tratta di nulla di grave, con la speranza che presto Guendalina possa riprendersi.

Insomma, niente di grave per l’ex gieffina, le cui condizioni al momento sono poco chiare, ma comunque pare che non destino preoccupazioni. Oltre a Guendalina Tavassi, anche Blind è finito in infermeria per ricevere delle cure mediche e anche su di lui non ci sono notizie specifiche sulle sue condizioni di salute. Vedremo se si farà luce sulle loro condizioni nella prossima puntata dell’Isola dei famosi o se, una volta che si sono ripresi, i due torneranno abitualmente alla loro vita quotidiana, chiudendo questo capitolo. Ad ogni modo, le condizioni di salute di Guendalina Tavassi e di Blind non preoccupano e per cui non si attende alcuna decisione particolare in merito.