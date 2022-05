Jeremie Makiese Eurovision 2022 chi è cantante Belgio: ex calciatore

- Advertisement -

Andiamo a conoscere meglio Jeremie Makiese, rappresentante del Belgio all’Eurovision, che ha alle spalle una vita molto diversa rispetto alla musica.

C’è anche un calciatore tra i protagonisti dell’Eurovision Song Contest: si tratta di Jeremie Makiese, che partecipa alla kermesse musicale col brano Miss you. Andiamo a conoscerlo meglio.

Eurovision 2022: chi è Jeremie Makiese

Jeremie Makiese è sicuramente uno dei personaggi più intriganti di questa edizione dell’Eurovision. Nato nel 2000 ad Anversa da genitori congolesi, Jeremie Makiese nella vita fa il calciatore, ma si dedica anche alla musica. Inizia a calcare i campi a 13 anni, arrivando a giocare nella seconda divisione belga. Al contempo però si dedica anche alla musica e nel 2020 conquista il successo partecipando alla nona edizione di The voice Belgique, dove riesce anche a imporsi, aggiudicandosi la vittoria finale.

Per Jeremie Makiese arriva quindi anche l’occasione di partecipare all’Eurovision, dove partecipa col brano Miss You. Una grandissima vetrina per il ragazzo, che tra i campi di calcio e il palcoscenico porta avanti le sue due carriere.

Miss You: il testo della canzone di Jeremie Makiese

Sometimes I feel down

Sometimes I booze

Sometimes I fall

Sometimes I do wrong

One day I’m cool

One day I’m cold

And I’ve been trying to escape my past

Give up on the sadness that you left behind

I’ve been trying to erase my mind

You stay like a nightmare

When I close my eyes

Am I gonna miss you? No

Promise I won’t miss you, no

I’m gonna break through, no

I’ll never hate you

I’ll never chase you

Sometimes I feel good

Sometimes I lose my mind and my soul

That’s when I see you

And out of the blue I answer your call

And I’ve been trying to escape my past

Give up on the sadness that you left behind

I’ve been trying to erase my mind

But you stay like a nightmare

When I close my eyes

Am I gonna miss you? No

Promise I won’t miss you, no

I’m gonna break through, no

I’ll never hate you

I’ll never chase you

Am I gonna miss you? No, no

Promise I won’t miss you, no

I’m gonna break through, no

I’ll never hate you

I’ll never chase you

Oh, I gotta make it to the bright side

I’ve been lying when I said I’m fine

Wanna find a way to feel alive

Am I gonna miss you? No

Promise I won’t miss you, no

I’m gonna break through, no

I’ll never hate you

I’ll never chase you

Never feel bad

When love is good

Life goes on

Don’t wanna live my life

Waiting for your call

Sometimes I feel down

Sometimes I booze

Sometimes I fall

Miss You: la traduzione della canzone di Jeremie Makiese

A volte mi sento giù

A volte bevo

A volte cado

A volte sbaglio

Un giorno sto bene

Un giorno ho freddo

E ho cercato di sfuggire al mio passato

Rinuncia alla tristezza che ti sei lasciato alle spalle

Ho cercato di cancellare la mia mente

Rimani come un incubo

Quando chiudo gli occhi

Mi mancherai? No

Prometto che non mi mancherai, no

Ho intenzione di sfondare, no

Non ti odierò mai

Non ti inseguirò mai

A volte mi sento bene

A volte perdo la mia mente e la mia anima

È allora che ti vedo

E di punto in bianco rispondo alla tua chiamata

E ho cercato di sfuggire al mio passato

Rinuncia alla tristezza che ti sei lasciato alle spalle

Ho cercato di cancellare la mia mente

Ma rimani come un incubo

Quando chiudo gli occhi

Mi mancherai? No

Prometto che non mi mancherai, no

Ho intenzione di sfondare, no

Non ti odierò mai

Non ti inseguirò mai

Mi mancherai? No, no

Prometto che non mi mancherai, no

Ho intenzione di sfondare, no

Non ti odierò mai

Non ti inseguirò mai

Oh, devo arrivare al lato positivo

Ho mentito quando ho detto che stavo bene

Voglio trovare un modo per sentirti vivo

Mi mancherai? No

Prometto che non mi mancherai, no

Ho intenzione di sfondare, no

Non ti odierò mai

Non ti inseguirò mai

Non stare mai male

Quando l’amore è buono

La vita va a vanti

Non voglio vivere la mia vita

Aspettando la tua chiamata

A volte mi sento giù

A volte bevo

A volte cado