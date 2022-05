Jovanotti Alla Salute: omaggio a Celentano nel video SPOILER

- Advertisement -

Jovanotti ha girato il video del nuovo singolo Alla Salute in Calabria. Dai video spoiler siamo in grado di anticiparvi un omaggio a Adriano Celentano

Forte del successo di I Love You Baby, Jovanotti si sta preparando al ritorno del Jova Beach Party. Intanto però il suo entusiasmo ha travolto la Calabria, in particolare Scilla e Gerace dove ha girato il video del nuovo singolo Alla Salute che vede a partecipazione di Shantel. Doveva essere tutto top secret ma fin dal suo arrivo a Scilla, Jovanotti è stato accolto dai tantissimi fan che hanno scoperto dove alloggiava il cantautore. Sorpreso dall’accoglienza, l’autore di “A te” e tantissimi altri successi storici ha usato i social per raccontare della sua esperienza in Calabria e salutare tutti coloro che sono passati a trovarlo.

Dopo Scilla, Jovanotti si è spostato a Gerace dove ha concluso le riprese del video di Alla Salute, canzone presente nell’EP Mediterraneo. Nel borgo medievale del territorio della Locride, tutto il paese ha accolto l’artista con tutti i crismi del caso per un evento che permetterà di far conoscere la bellezza di questa terra. Non si conosce la storia che verrà raccontata dal video Alla Salute ma alcuni fan hanno pubblicato sui social alcuni video che hanno svelato un possibile omaggio di Jovanotti ad Adriano Celentano. Il cantautore di Cortona infatti è stato immortalato mentre balla sull’uva cantando Alla Salute così come fatto da Adriano Celentano nel film Il bisbetico domato. Nella pellicola la scena cult vedeva il protagonista impegnato nella pigiatura tra canti e balli.

Nel video che circola sul web Jovanotti appare con un cappello simile a quello indossato da Adriano Celentano e un outfit che ricorda quello del Molleggiato. Non è la prima volta che i due sono legati, infatti nel corso degli anni Jovanotti ha scritto tre canzoni per Celentano: Fuoco nel vento, Aria…non sei più tu e La cumbia di chi cambia. Inoltre i due hanno cantato Non so più cosa fare con Giuliano Sangiorgi e Franco Battiato. Al termine delle riprese di Alla Salute, Jovanotti ha espresso tutto il suo amore per la Calabria a lacnews24: “Il video aveva bisogno di sole, calore e un’ambientazione festosa. Sono coincise le possibilità di girare un video, di girarlo in Calabria, quindi fantastico!”.