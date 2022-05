Ochman Eurovision 2022 chi è cantante Polonia: nipote d’arte

- Advertisement -

Andiamo a conoscere meglio Ochman, il concorrente della Polonia all’Eurovision che ha in famiglia una grande tradizione musicale.

Tra i protagonisti dell’Eurovision 2022 c’è Ochman, rappresentante della Polonia col brano River. Il cantante, nipote di un famosissimo tenore polacco, è uno dei favoriti della vigilia, tra le possibili sorprese di questa edizione. Prima, però. Ochman dovrà riuscire a raggiungere la finale, superando la seconda semifinale della kermesse, in programma giovedì 12 maggio. Andiamo a conoscere meglio dunque Ochman e la sua River.

Eurovision 2022: chi è Ochman

Krystian Ochman, noto semplicemente come Ochman, è un cantante polacco, ma con la cittadinanza americana. Ochman è infatti nato a Melrose, nel Massachussetts, ed è cresciuto nei pressi di Washington. La sua famiglia si era infatti trasferita in America durante il regime sovietico e nel 1999 è venuto alla luce Krystian.

La musica è sempre stata nel destino del giovane, è parte fondamentale della sua famiglia. Il nonno è infatti Wieslaw Ochman, un famosissimo tenore polacco, che ha influito moltissimo sulla passione del nipote per la musica. Anche il padre ha lavorato con la musica, suonando il sintetizzatore per un gruppo rock, e quindi Krystian sin da piccolo ha ricevuto un’approfondita educazione musicale. Tra le lezioni di tromba e pianoforte e quelle di canto, Ochman si è avvicinato alla musica, studiando poi alla stessa scuola frequentata dal nonno.

Il successo per Ochman arriva nel 2020, quando partecipa a The Voice of Poland, vincendo l’undicesima edizione del talent show. L’anno seguente è uscito quindi il suo album d’esordio e ora per Ochman arriva la grande vetrina dell’Eurovision dove partecipa con la canzone River.

River: il testo della canzone di Ochman

Gonna take my body down

Right down, down, down to the river

Gonna take my body down

Let the water carry me away

Just float away

Oh oh

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Who’d wanna be a king

Pulling too many strings

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Carry me away

I float away

In the river

Gonna lay my head right down

Right now, now, now and forever

Gonna lay my head right down

Let the water carry me away

Just float away

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Who’d wanna be a king

Pulling too many strings

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Carry me away

I float away

In the river, oh oh

In the river, oh oh

In the river, oh yeah

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Who’d wanna be a king

Pulling too many strings

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Gonna take my body down

Right down, down

Down to the river

River: la traduzione della canzone di Ochman

Prenderò il mio corpo giù

Giù, giù, giù fino al fiume

Prenderò il mio corpo giù

Lascia che l’acqua mi porti via

Vola via

Oh, oh

Seppellisci tutte le mie cose

Seppelliscimi nella mia pelle

Tutto quello che ho fatto

Oh Signore, ho finito

Chi vorrebbe essere un re

Tirando troppi fili

Tutto quello che ho fatto

Oh Signore, ho finito

Portami via

volo via

Nel fiume

Appoggierò la testa verso il basso

Proprio ora, ora, ora e per sempre

Appoggierò la testa verso il basso

Lascia che l’acqua mi porti via

Vola via

Seppellisci tutte le mie cose

Seppelliscimi nella mia pelle

Tutto quello che ho fatto

Oh Signore, ho finito

Chi vorrebbe essere un re

Tirando troppi fili

Tutto quello che ho fatto

Oh Signore, ho finito

Portami via

volo via

Nel fiume, oh oh

Nel fiume, oh oh

Nel fiume, oh sì

Seppellisci tutte le mie cose

Seppelliscimi nella mia pelle

Tutto quello che ho fatto

Oh Signore, ho finito

Chi vorrebbe essere un re

Tirando troppi fili

Tutto quello che ho fatto

Oh Signore, ho finito

Prenderò il mio corpo giù

Giusto giù, giù

Giù al fiume