WRS Eurovision 2022 chi è cantante Romania: vero nome Instagram

WRS: andiamo a scoprire qualcosa in più sul cantante che concorre per la Romania all’Eurovision e qual è il suo vero nome.

Tra i paesi partecipanti all’edizione 2022 dell’Eurovision ci sarà anche la Romania, che nella kermesse musicale schiera il cantante WRS, che porta la canzone Llamame. Un brano molto internazionale, che rappresenta al meglio l’anima europea dell’Eurovision: cantante romeno, titolo spagnolo e testo quasi integralmente in inglese. Un mix linguistico con cui WRS proverà a strappare il pass per la finale dell’Eurovision.

Eurovision 2022: chi è WRS

Dietro lo pseudonimo di WRS c’è Andrei Ionut Ursu. Nato a Bazau, Romania, nel gennaio 1993, sin da piccolo si appassiona alla musica e al ballo. Inizia presto a muovere i primi passi in entrambi gli ambiti, unendosi inizialmente alla boy band degli Shot. Lsciato il gruppo, WRS si trasferisce a Londra dove studia per diventare compositore, mentre porta avanti l’attività di ballerino, collaborando anche con grandi artisti come Inna.

Una carriera tra danza e musica e presto per WRS arriva anche l’occasione della carriera da solista, pubblicando nel 2020 i primi singoli che ottengono un ottimo successo come Why e All alone. Il suo esordio come solista è un vero e proprio ciclone, con l’artista che ottiene anche una nomination per gli Artist Awards.

Nel 2022 arriva quindi la grande occasione per WRS,che con il brano Llamame vince il programma Selectia Nationala e guadagna la possibilità di rappresentare la Romania all’Eurovision Song Contest 2022. Per quanto riguarda i social, il cantante ha un profilo Instagram col nickname @wrsandrei.

Llamame: il testo della canzone di WRS

Knew that I was different than the others

They never liked you

Try to keep my head above the water

But you’re makin’ it so hard to

What if they’re gonna find out?

Nobody’s gonna like it

We get away

Need you to stay

What if they’re gonna find out?

Nobody’s gonna like it

We get away

Need you to stay

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)

Love cannot be stopped by anybody

‘Cause it’s so true

I show it to the world, ’cause I won’t hide it

Are you down to believe intenser?

What if they’re gonna find out?

Nobody’s gonna like it

We get away

Need you to stay

What if they’re gonna find out?

Nobody’s gonna like it

We get away

Need you to stay

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)

And when you say my name

My world is crumbling

I feel complete, all I need is your mystic touch

And what about it now?

I’ll keep you safe and sound

We’re so in love

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)

Llamame: la traduzione della canzone di WRS

Sapevo di essere diverso dagli altri

Non gli sei mai piaciuto

Cerca di tenere la testa fuori dall’acqua

Ma lo stai rendendo così difficile

E se lo scoprissero?

A nessuno piacerà

Andiamo via

Ho bisogno che tu rimanga

E se lo scoprissero?

A nessuno piacerà

Andiamo via

Ho bisogno che tu rimanga

Ciao, baby-bé

Ciao, baby-bé

chiamami, chiamami

chiamami, chiamami

Ciao, baby-bé

Ciao, baby-bé

chiamami, chiamami

chiamami, chiamami

(Ciao bambino mio)L’amore non può essere fermato da nessuno

Perché è così vero

Lo mostro al mondo, perché non lo nasconderò

Sei pronto a credere di più?

E se lo scoprissero?

A nessuno piacerà

Andiamo via

Ho bisogno che tu rimanga

E se lo scoprissero?

A nessuno piacerà

Andiamo via

Ho bisogno che tu rimanga

Ciao, baby-bé

Ciao, baby-bé

chiamami, chiamami

chiamami, chiamami

Ciao, baby-bé

Ciao, baby-bé

chiamami, chiamami

chiamami, chiamami

(Ciao bambino mio)E quando dici il mio nome

Il mio mondo sta crollando

Mi sento completo, tutto ciò di cui ho bisogno è il tuo tocco mistico

E adesso?

Ti terrò sano e salvo

Siamo così innamorati

Ciao, baby-bé

Ciao, baby-bé

chiamami, chiamami

chiamami, chiamami

Ciao, baby-bé

Ciao, baby-bé

chiamami, chiamami

chiamami, chiamami

(Ciao bambino mio)