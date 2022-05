Eurovision 2022 Achille Lauro e Emma Muscat eliminati: chi è stato?

- Advertisement -

Eurovision 2022 eliminati nella seconda semifinale di ieri sera 12 maggio Achille Lauro ed Emma Muscat. Rivolta social e regolamento nel mirino

L’Eurovision Song Contest 2022 ha riservato ieri nella seconda semifinale del 12 maggio una sorpresa fuori da ogni pronostico: Achille Lauro e Emma Muscat eliminati non parteciperanno alla finale di sabato. Era difficile immaginare che entrambi, in gara rispettivamente con San Marino e Malta, non avrebbero avuto accesso alla serata che decreterà il vincitore del festival europeo della musica. All’annuncio dei due artisti fuori dalla competizione Cristiano Malgioglio ha espresso tutto il suo dissenso per il responso mentre Carolina Di Domenico e Gabriele Corsi hanno espresso il loro sincero dispiacere per l’eliminazione di Emma Muscat ed Achille Lauro dall’Eurovision 2022.

Molti utenti su Twitter commentando il programma hanno ritenuto che ci sia stato per i due artisti anche un pizzico di sfortuna, dato che si sono esibiti nella serata in cui l’Italia non poteva votare. Ricordiamo che da regolamento le 5 Nazioni Big possono partecipare al televoto in finale, ma senza poter votare per il proprio Paese, e solo nella semifinale in cui sono stati sorteggiati per esibirsi. Nel caso degli italiani è si trattato della prima puntata quando è toccato a Blanco e Mahmood commentare una breve clip della loro prova generale.

Il mondo dei social, come di consueto, si è spaccato tra chi ha trovato l’eliminazione dall’Eurovison 2022 di Achille Lauro ed Emma Muscat ingiusto e chi invece ha ritenuto le altre performance più coinvolgenti. Le esibizioni dei due artisti sono state per la critica tra le più studiate: Achille Lauro ha cantato Stripper cavalcando un toro meccanico e vestito con una scintillante tutina ha dato un bacio a Boss Doms; Emma Muscat ha messo in scena uno show stile musical con la sua I am what i am. Eppure non è bastato. Trapela da fonti interne che a penalizzare i due artisti più che il televoto sia stata la giuria ma ovviamente sono voci non confermate.

All’Eurovision 2022 il voto è formato a metà dal pubblico tramite televoto e l’altra metà dalla giuria di ognuno dei Paesi partecipanti formata da cinque membri ciascuno. La somma ha decretato nelle prime due serate i finalisti.