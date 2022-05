Il segreto di Susanna trama e cast

- Advertisement -

Il segreto di Susanna: andiamo a scoprire la trama e il cast del film che va in onda su Tv8 dopo pranzo.

Appuntamento alle 13:30 con Il segreto di Susanna su Tv8: per il consueto appuntamento dopo pranzo, l’emittente televisiva offre un thriller che vede protagonista una studentessa e la sua perfida matrigna. Il segreto di Susanna è un drama thriller realizzato nel 2022, molto recente quindi, per una durata di un’ora e 24 minuti. Il film è diretto da Richard Switzer, noto soprattutto come produttore e alla sua terza esperienza dietro alla macchina da presa dopo Fatal Frenemies e Amicizie mortali. Andiamo dunque a scoprire la trama e il cast de Il segreto di Susanna, in onda venerdì 13 maggio alle 13:30 su Tv8.

Il segreto di Susanna: la trama del film

La protagonista del film è la giovane Brianna, una studentessa delle superiori problematica e tormentata, considerata una bugiarda patologica e con una scarsa reputazione. La ragazza finisce spesso nei guai a scuola e viene punita dalla consulente scolastica, che convoca anche i genitori per illustrare la situazione della figlia. I problemi sono anche a casa però per Brianna, visto che i suoi genitori sono divorziati e si incolpano reciprocamente del comportamento della figlia.

A peggiorare la situazione arriva il nuovo matrimonio del padre, con Brianna che non accetta la sua nuova matrigna. Un giorno, Brianna vede la donna uccidere un uomo in un parcheggio, proverà a dire la verità ma la sua reputazione da bugiarda sarà un grande ostacolo.

Il segreto di Susanna: il cast del film

Ecco il cast del film: