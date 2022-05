Mercedesz Henger nuovo fidanzato chi è: svelata l’identità?

- Advertisement -

Mercedesz Henger: andiamo a scoprire chi è il fidanzato, di cui è stata finalmente svelata l’identità, anche se i misteri continuano a permanere

Non riescono proprio a diradarsi i misteri circa l’identità del fidanzato di Mercedesz Henger. Negli ultimi tempi, lo status sentimentale della naufraga della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi sta dominando il dibattito nel mondo del gossip. Dopo le tante indiscrezioni che riguardano quello che possiamo definire con una certa certezza l’ex fidanzato, ovvero Lucas Peracchi, ora pare che sia stata svelata l’identità del nuovo fidanzato della figlia di Eva Henger: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Mercedesz Henger: chi è il nuovo fidanzato

Il paparazzo Andrea Franco Alajmo a Mattino 5 ha diffuso le foto di Mercedesz e il suo fidanzato, un uomo di nome Fulvio. Il fotografo avrebbe colto un bacio tra i due, un’immagine che lascia pochi dubbi in teoria, ma la realtà potrebbe essere diversa. A un passo dallo sbrogliare la matassa, questa si fa più intricata dopo che l’opinionista di Pomeriggio 5, Arianna David, ha smentito che Fulvio sia il fidanzato della Henger, rivelando che quella foto risale al periodo di Natale e che tra i due c’è stata solo una liaison breve.

Questa notizia dunque renderebbe più plausibile la possibilità che Mercedesz sia realmente single e che la storia con Peracchi sia finita ormai da tempo. Mancano, comunque, conferme ufficiali, senza le quali tutto rimane ipotetico e circostanziale. Per il momento comunque non ci sono prove che la naufraga non sia single e ciò che ha raccontato all’Isola dei famosi, ovvero che non ci sia un uomo nella sua vita, resta vero. In attesa dunque che la verità possa emergere con certezza, vediamo come va avanti il flirt tra la Henger e un altro naufrago dell’isola, Edoardo Tavassi, per cui la ragazza ha mostrato un deciso interesse.