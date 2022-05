Uomini e donne chi è Fabio trono over e perché è famoso

- Advertisement -

Uomini e donne ha un uno cavaliere del trono over Fabio. Il milanese si è presentato come ex fotografo di moda. Scopriamo chi è e suoi lavori

A Uomini e donne è tempo di nuovi cavalieri pronti a trovare l’amore. Nella puntata di venerdì 13 maggio si è presentato un nuovo corteggiatore senior: Fabio. L’uomo ha già fatto scintille in studio alimentando uno scontro con Tina sul valore della bellezza e il rispetto della fisicità di ogni donna. In un’epoca, infatti, dove il body shaming è di grande attualità, nell’era della lotta all’anoressia, malattia spesso causata proprio dai danni di un modello di bellezza particolarmente magro e poco aderente alla realtà, le affermazioni di Fabio nuovo cavaliere del Trono Over sono apparse a molti sui social eccessive e fuori contesto.

L’uomo ha infatti detto di essere viziato dalla deformazione professionale frutto del suo lavoro per molti anni con modelle da passerella. Inoltre ha definito mezzo ces*o una sua ex che gli ha spezzato il cuore per poi ironizzare sul fisico di Tina. La Cipollari ha reagito sottolinenando la mancanza di stile e il peso di certe affermazioni, dette da chi per lei non è nemmeno di bell’aspetto, mentre il nuovo cavaliere ha chiarito che in una donna, a suo dire, non conta solo la bellezza ma classe e personalità. La lite tra Fabio e Tina a Uomini e Donne ha generato la curiosità del pubblico su chi è e che carriera ha fatto.

Uomini e donne chi è Fabio trono over

Fabio N del trono over di cognome fa Nova. E’ nato a Milano ed ha 63 anni di età. Cresce nel capoluogo lombardo e fin dall’infanzia coltiva le due sue più grandi passioni: la musica e la fotografia. Impara a suonare il pianoforte e si avvicina alla fotografia in maniera amatoriale.

Spinto dall’ambizione, giovanissimo, lascia gli studi di Giurisprudenza e l’azienda per cui lavorava, sempre in ambito fotografico, e parte in giro per il mondo per fare reportage. Tra i 22 e i 26 anni si occupa della realizzazione di docureportage in Africa, Indonesia, Cambogia e altri Paesi asiatici fino a esporre nel 2001 i suoi lavori a Palazzo Reale a Milano. La mostra è stata patrocinata dall’Unicef. Fabio Uomini e Donne Over si specializza in fotografia pubblicitaria all’Istituto Europeo di Design e la sua carriera in ambito internazionale decolla collaborando con marchi tra cui Colmar e Wrangler.

Nel 2006 decide di cambiare carriera, di chiudere il suo studio che oggi è aperto solo per piccole collaborazioni e come luogo di eventi della movida milanese, per partire direzione Rio de Janeiro insieme a suo fratello Andrea. Inizia un’importante carriera da imprenditore in Brasile investendo in cave di marmo ed è per questo che così trascorre sei mesi in Sudamerica e sei mesi in Italia. Fabio, nuovo corteggiatore del Trono Over di Uomini e Donne, è anche zio e la sua donna ideale deve avere classe.