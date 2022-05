Blanco e Martina Valdes chi è la fidanzata nuova “Brividi e lividi”

- Advertisement -

Blanco ha una nuova fidanzata da oltre un mese: Martina Valdes che è stata avvistata anche a Torino per l’Eurovision si è infortunata ballando

Blanco quando ha vinto il festival di Sanremo era fidanzato con Giulia Lisioli. La relazione con la giovane dopo due anni d’amore è finita poco dopo. Non è mai stato ufficializzato il motivo del perché il cantante e la studentessa si sono lasciati. Si sono rincorse diverse voci, dalla distanza al tradimento di lui che dopo il Festival è stato avvistato spesso in discoteca a Milano. Tutti ricorderanno la foto del bacio dell’artista di Se non ti seppelliscono con una bella ragazza mora. A distanza di un mesetto circa quel volto ha un identità. Il nome e cognome della nuova fidanzata di Blanco è Martina Valdes, avvistata con lui in monopattino in giro per Torino nella prima della tre giorni dell’Eurovision Song Contest 2022.

Martina Valdes chi è la nuova fidanzata di Blanco

La nuova fidanzata di Blanco si chiama Martina Valdes. La sua data di nascita è 8 novembre 2001, ha dunque quasi 21 anni di età. La ragazza del cantante è originaria di Desenzano del Garda in provincia di Brescia a pochi km di distanza dal paese natio del fidanzato artista. Accanto agli studi scolastici ha coltivato la sua passione per la danza diplomandosi presso l’Art Movement Studio, scuola di ballo di Milano. Di lavoro fa la ballerina, attualmente del Mamacita, società che organizza e gestisce eventi raggaeton nelle discoteche di tutta Italia. Il profilo Instagram di Martina Valdes è @valdessmartinaa che conta oltre 17 mila follower. Su tik tok è una creator di video sul tema danza con migliaia di seguaci. Tra le curiosità su di lei: adora viaggiare e ha un cane che adora. La ragazza è stata anche al centro di una polemica: in un video diventato virale sembrava annoiata al concerto del suo fidanzato ed è stata criticata dai fan.

Blanco e la sua nuova fidanzata Martina si sono conosciuti anni fa essendo della stessa zona che fa rifermento alla provincia di Brescia, anche se i due non hanno mai confermato. Si sono rivisti dopo tempo in discoteca a Milano ad inizio marzo e si sono fidanzati uscendo alla scoperto con una storia su Instagram pubblicata dal cantante in auto con la sua mora dolce metà. Ultimamente la coppia è stata vista andare in giro per Torino in occasione dell’Eurovision Song Contest 2022 dove l’artista in duetto con Mahmood ha partecipato con Brividi. Martina Valdes ha pubblicato nelle storie Instagram, nel giorno della finale della kermesse musicale, un video della sua gamba piena di lividi con la didascalia “quando una ragazza si appoggia al palco e per non schiacciarla voli giù: ho più lividi che pelle”. Nulla di grave.