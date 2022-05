Eurovision 2022 Mara Venier e Subwoolfer in un Tweet perché? La reazione

- Advertisement -

Mara Venier è stata citata dall’account Twitter ufficiale dell’Eurovision 2022 insieme ai Subwoolfer delle Norvegia scopriamo perché

Mara Venier cosa c’entra con la band norvegese che canta sempre in maschera i Subwoolfer? Un mistero che in molti suoi social stanno cercando di svelare. Ieri sera infatti, nel corso della finale dell’Eurovision Song Contest 2022, il profilo ufficiale della kermesse ha pubblicato un tweet con il seguente testo “For the Italians around here, don’t worry we kept Zia Mara safe from Subwoolfer!” che tradotto dall’inglese in italiano significa “Per gli italiani qui intorno, tranquilli, abbiamo tenuto Zia Mara al sicuro dai Subwoolfer!”.

Ricordiamo, prima di entrare nel vivo del quesito, che Mara Venier è detta Zia Mara perché ama spesso dire “bello della zia” con affetto ai giovani che spesso ha ospitato nelle sue trasmissioni e per la particolare empatia che sa creare con i suoi ospiti. Detto ciò, la stessa conduttrice di Domenica In ha postato nelle sue storie Instagram il tweet del profilo bollinato dell’Eurovision Song Contest 2022 accompagnato da delle emoticon, le faccine che rappresentano forte stupore. Su Twitter il post è diventato ovviamente trend con una valanga di commenti simpatici su Zia Mara anche di utenti dall’estero.

Resta però il mistero del perché sia stato pubblicato Tweet che lega Mara Venier e i Subwoolfer band norvegese che ha cantato Give That Wolf A Banana all’Eurovision Song Contest 2022. Partiamo la prima ipotesi il testo della canzone. Probabilmente, a discapito di quanto si pensi, c’entra ben poco con il significato del Tweet. Il passaggio “E prima che quel lupo mangi mia nonna Dai una banana a quel lupo” è un riferimento alla favola di Cappuccetto Rosso che fa da link al nome del gruppo che non hai mai svelato la sua identità.

Altra ipotesi è relativa al Fantaeurovision. Sicuramente ricorderete il mitico Fantasanremo protagonista dell’ultima edizione del Festival con Papalina e soprattutto “Ciao Zia Mara!”. Anche se nel regolamento del festival europeo della musica non è previsto questo saluto potrebbe essere un chiaro riferimento. Infine l’ultima ipotesi arriva dando uno sguardo al profilo Twitter ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2022. La linea editoriale social ha sposato l’ironia. È plausibile che sia stata semplicemente una battuta in riferimento allo speciale dedicato alla Kermesse di Domenica In.