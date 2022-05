Fabio Fulco Cristina Chiabotto perchè si sono lasciati “toccato fondo”

- Advertisement -

Andiamo a ripercorrere la relazione che c’è stata tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco e a scoprire perché i due si sono lasciati

Tra gli ospiti della puntata di sabato 14 maggio di Verissimo ci sarà Cristina Chiabotto, l’ex Miss Italia che diventata mamma circa un anno fa, ora è in dolce attesa del secondo figlio. Negli ultimi anni la donna è stata al centro delle cronache proprio per il suo status sentimentale, con la fine della storia con Fabio Fulco, non priva di polemiche, e l’amore ritrovato con l’imprenditore Marco Roscio, con cui la Chiabotto ha avuto una figlia. Oggi, la showgirl è felicemente sposata e sta per diventare mamma per la seconda volta, si è messa definitivamente alle spalle la lunga storia con Fabio Fulco: andiamo però a ripercorrerla e a scoprire perché si sono lasciati.

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto: perché si sono lasciati

L’ex Miss Italia si è sposata nel 2019 con Marco Roscio, ma alle spalle, prima di quel matrimonio, ha una storia molto lunga e importante. La donna è stata fidanzata per ben dodici anni con Fabio Fulco, ma poi il loro amore è giunto al termine, non senza polemiche. L’uomo non ha risparmiato critiche all’ex fidanzata, raccontando che la loro storia ha toccato il fondo quando è fallito il progetto di avere una famiglia. A far male, come raccontato dall’uomo, è stato proprio l’aver perso questo progetto in cui ha messo 12 anni della sua vita, non tanto la perdita della partner. Fabio quindi ha raccontato di aver faticato a voltare pagina e ha accusato la Chiabotto di essere immatura, rimproverandosi di non aver capito bene la situazione. Infine, ha rivelato che non si sono lasciati in buoni rapporti e di soffrire per questa cosa.

Insomma, non c’è quiete tra i due ex fidanzati, ma entrambi sono riusciti a voltare pagina, con l’ex Miss Italia che è ripartita dal matrimonio con Marco Roscio e Fulco che sta per sposarsi con Valentina Papa.