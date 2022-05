How I Met Your Father chi è Suraj Sharma: Sid

- Advertisement -

Suraj Sharma è Sid nella serie How I Met Your Father su Disney+. Scopriamo chi è l’attore dello spin-off di How I Met Your Mother.

Suraj Sharma è Sid, il migliore amico di Jesse, con il quale convive, ed è fidanzato da molti anni con Hannah, che intende sposare. Si può dire come il suo personaggio in How I Met Your Father rispecchi in minima parte quello di Marshall in How I Met Your Father, anche se l’indole ingenua di quest’ultimo è invece trasferita a piene mani in Charlie. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo giovane attore.

Suraj Sharma chi è

Nato a Nuova Delhi il 21 marzo 1993, Suraj Sharma è un attore dal grande talento, il cui esordio cinematografico è avvenuto nel 2012 nella celebre pellicola di Ang Lee, Vita di Pi. Da allora ha recitato in alcuni episodi di Homeland, per poi prendere parte al cast di Million Dollar Arm e Ancora auguri per la tua morte. La sua famiglia proviene da Thalassery, in Kerala. Suo padre è un ingegnere che progetta software, mentre sua madre è un’economista. Non è dunque cresciuto in un ambiente artistico ma da giovane ha sentito questa propensione, decidendo di seguire un cammino personale.

Ha due fratelli: Sriharsh e Dhruvatara. Uno dei due (attore a sua volta) lo avrebbe spinto a candidarsi per il ruolo da protagonista in Vita di Pi. Aveva soltanto 17 anni ed è riuscito ad avere la meglio su altri 3mila attori, senza la minima esperienza. La sua arma vincente? Gli occhi. La loro espressività pare abbiano conquistato Ang Lee.