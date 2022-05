How I Met Your Father chi è Tien Tran: Ellen

- Advertisement -

Tien Tran è Ellen nella serie How I Met Your Father su Disney+. Scopriamo chi è l’attore dello spin-off di How I Met Your Mother.

Tien Tran interpreta la stralunata Ellen in How I Met Your Father. È la sorella adottiva di Jesse, giunta a New York per ripartire da zero, nel lavoro ma soprattutto in amore. I suoi atteggiamenti sono spesso sopra le righe e ha conquistato il pubblico per questo. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su quest’attrice.

Tien Tran chi è

Nata a Chester, in Pennsylvania, Tien Tran è cresciuta tra Erie e Mill Creek. I suoi genitori sono rifugiati vietnamiti, immigrati negli Stati Uniti nel 1979. Si è laureata presso il Boston College in biologia. Già al tempo faceva parte di un gruppo comico, il che l’ha portata a desiderare di perseguire quella strada.

È una comica, attrice e scrittrice. Un’artista a tutto tondo che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo presso il The Second City di Chicago. Era il 2017 e di tempo ne è trascorso da quegli spettacoli comici. Ha preso parte come guest star in alcune serie TV, da Easy a Space Force, da Work in Progress a South Side. Nel 2021 ha inoltre fatto il proprio esordio in un film con Candyman. Il 2022 potrebbe rivelarsi il suo anno migliore, dato il ruolo di Ellen in How I Met Your Father. È tra i protagonisti dello spin-off di How I Met Your Mother con Hilary Duff, già rinnovato per una seconda stagione. Il suo personaggio è omosessuale, il che rispecchia la realtà. Tien Tran è infatti apertamente gay e, stando ai suoi social, impegnata in una relazione. Non si conosce però l’identità della ragazza al suo fianco.