- Advertisement -

A bluebird in my heart è un film drammatico francese del 2018. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questa pellicola.

A bluebird in my heart, il cui titolo originale è Tu ne meuras point, è un film drammatico del 2018 diretto da Jeremie Guez. Vede come protagonista Roland Moller, apprezzato in pellicole come Atomica bionda, Papillon e Riders of Justice. Ecco di cosa parla il film.

A bluebird in my heart trama e cast

Il protagonista di A bluebird in my heart è Danny, interpretato da Roland Moller. È un ex detenuto che, dopo un periodo in carcere, ottiene la chance di scontare il resto della sua pena agli arresti domiciliari. Si ritrova con una cavigliera elettronica. Non vuole altro che una vita tranquilla e si rifugia in un motel, gestito da Laurence, che ha il volto di Veerie Baetens.

Anche lei conosce bene il peso del carcere, dal momento che suo marito è in prigione. Danny inizia a fare dei lavori nel motel in cambio di un tetto. Instaura un forte legame con la figlia della donna, Clara, che ha il volto di Lola Le Lann. La giovane è una ribella ma vede nell’uomo una figura paterna.

Danny prova a restare distaccato ma non riesce a non sentirsi legato alla ragazza. Pare aver trovato la pace che cercava e la chance di un nuovo futuro. Questa serenità però viene spezzata quando Clara viene aggredita. Qualcosa di violento si risveglia in Danny, pronto a farsi vendetta a tutti i costi.