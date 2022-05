Che fine ha fatto Cochi Ponzoni: il comico oggi è così FOTO

- Advertisement -

Andiamo a scoprire che fine ha fatto il celebre comico Cochi Ponzoni, vera e propria icona della comicità italiana insieme a Renato.

Cochi e Renato sono sicuramente una delle coppie di comici più famose della storia dello spettacolo italiano. Insieme hanno scritto pagine indimenticabili tra i loro spettacoli comici, le canzoni e i film. Un lungo connubio, che è poi giunto a conclusione a causa della decisione di Renato di intraprendere la carriera da solista. Anche Cochi ha continuato la propria carriera, con però meno fortuna: scopriamo dunque cosa fa oggi e com’è il comico.

Cochi Ponzoni: com’è oggi

Come detto, la carriera di Cochi dopo la separazione da Renato non è stata molto proficua. Nel 2000 i due comici sono tornati a lavorare insieme in televisione, in Nebbia in Val Padana e Stiamo lavorando per noi. Nel 2010 Cochi ha fatto un cameo nel film di Aldo, Giovanni e Giacomo La banda dei Babbi Natale e dopo quel momento lo abbiamo visto appena tre volte sul grande schermo: nei film Gli sdraiati, Si muore tutti democristiani e Se mi vuoi bene. In generale, comunque, dopo la separazione da Renato Pozzetto il successo di Cochi è andato sempre più a scemare e sicuramente lui è quello che ha patito di più dallo scioglimento del duo.

Oggi Cochi si vede veramente poco sia sul piccolo che sul grande schermo, il comico non ha profili social e concede solo sporadiche apparizioni televisive. Per quanto riguarda la vita privata, Cochi ha avuto ben quattro figlie con tre diverse donne. Dopo due matrimoni naufragati, al momento il comico vive con la sua terza moglie, di cui non si sa moltissimo e si gode la vita da nonno, con i 4 nipoti, due maschi e due femmine, che gli hanno dato le sue figlie, che si chiamano Eleonora, Federica, Benedetta e Vera.