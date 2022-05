Eurovision 2022 Mahmood Blanco sesti: i voti negativi degli altri Paesi

- Advertisement -

All’Eurovision 2022 solo sesti Mahmood e Blanco per le giurie delle 40 nazioni rappresentate. Vediamo chi ha votato e penalizzato il duo dell’Italia

Non ce l’hanno fatta Mahmood e Blanco a conquistare l’Eurovision Song Contest 2022. Tra i favoriti dalla vigilia, il duo vincitore del Festival di Sanremo 2022 non ha conquistato il pubblico europeo ottenendo perĂ² un onorevole sesto posto. A frenare l’ascesa di Mahmood e Blanco in particolare il voto delle giurie nazionali che hanno penalizzato nettamente Brividi, ritenuta poco orecchiabile per gran parte delle 40 nazioni coinvolte nel voto. Grande risultato da parte di Sam Ryder, rappresentante del Regno Unito, in testa alla classifica prima della somma dei voti del televoto che ha premiato i Kalush Orchestra dell’Ucraina.

Le uniche due nazioni a dare 12 punti all’Italia (il massimo assegnabile da ogni singola giuria) sono stati Albania e Slovenia. Deludente il risultato di San Marino che ha dato solo 3 voti a Mahmood e Blanco preferendo la Spagna, premiata con il massimo dei voti. Ottimo il riscontro in Estonia Azerbaijan, Montenegro, Georgia e Armenia che hanno dato 10 punti a Brividi. Bene anche in Israele, Belgio, Macedonia del Nord e Malta con 8 punti. Tanti perĂ² i Paesi che non hanno dato nemmeno un punto alla coppia dell’Italia. Sono ben 13 le Nazioni che hanno deciso di non premiare Blanco e Mahmood e sono: Paesi Bassi, Ucraina, Portogallo, Germania, Norvegia, Moldavia, Serbia, Lettonia, Danimarca, Francia, Regno Unito, Svezia e Repubblica Ceca.

Tra i 40 Paesi che hanno dato voti a Blanco e Mahmood ci sono San Marino e Austria che hanno dato 3 punti, mentre 4 i punti dati da Grecia, Romania, Croazia e Lituania. L’Islanda e l’Irlanda hanno premiato l’Italia con 6 punti. Due i punti da Finlandia e Svizzera, mentre un solo punto da Grecia, Bulgaria e Cipro