Eurovision 2022 umiliato dal Festival di Sanremo la rivelazione nei numeri

L’Eurovision perde la sfida contro il Festival di Sanremo: i numeri ufficiali mostrano il divario evidente tra le due kermesse musicali.

È giunto a conclusione l’attesissimo Eurovision Song Contest 2022, il più importante evento musicale europeo che quest’anno si è tenuto in Italia a causa della vittoria dei Maneskin nella scorsa edizione. L’attenzione intorno a questo evento era altissima, soprattutto per il fatto che si è tenuto in Italia. Aspettative che sono state in parte mantenute, ma che non permettono all’Eurovision di reggere, nemmeno lontanamente, il confronto con l’altro grande evento musicale in Italia: il Festival di Sanremo.

Eurovision contro Festival di Sanremo: i numeri

Il dato offerto dalla Fimi sulla vendita dei dischi è impressionante: con le ultime certificazioni arrivate, il Festival di Sanremo 2022 è l’edizione più certificata di sempre, con le sue 2.150.000 copie che superano le 2.135.000 copie del 2021. Il dato testimonia la crescita che sta vivendo in termini di ascolti e apprezzamenti la kermesse musicale, letteralmente rinata sotto la conduzione di Amadeus, e si fa esempio anche di come il Festival di Sanremo sia un evento praticamente inarrivabile in Italia.

Il pubblico si è riavvicinato al Festival, soprattutto quello giovane che è poi il massimo consumatore di musica, e ciò ha sancito il grande trionfo di Sanremo anche su un evento d’importanza globale come l’Eurovision. L’edizione italiana ha sicuramente avvicinato gli spettatori alla competizione, ma non ha tenuto il passo del Festival di Sanremo. E per l’Italia non è una brutta notizia, perché testimonia come il pubblico stia apprezzando in maniera consistente la produzione musicale nostrana, che negli ultimi anni sta toccando livelli incredibili.

Ora la sfida sarà per il Festival di Sanremo superare se stesso e battere l’incredibile record di copie certificate del 2022 che, per il momento, segna il punto più alto della storia della kermesse musicale.