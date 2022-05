Finale Amici 21 vincitore: chi è il favorito e pronostici

- Advertisement -

Finale Amici 21: andiamo a vedere i pronostici per la finale e chi è l’alunno favorito per essere eletto vincitore della ventunesima edizione del talent show.

Domenica 15 maggio arriva a compimento la ventunesima edizione di Amici. È il giorno della finalissima, insolitamente di domenica per evitare la concomitanza con la finale dell’Eurovision. L’atto finale di questa edizione verrà trasmesso in diretta, a differenza di tutte le altre puntate che erano registrate. Ragione per cui entra ora in ballo il pubblico, che avrà la possibilità di incidere sulle votazioni e decretare il vincitore finale di questa edizione di Amici. Il televoto del pubblico avrà il 50% del peso nel decretare il vincitore di categoria, ovvero il primo cantante e il primo ballerino, mentre sarà decisivo come fattore per decretare il super vincitore, con una votazione tra i due vincitori di categoria. Andiamo dunque a vedere chi è il favorito per portare a casa la vittoria finale.

Chi sarà il vincitore di Amici 21

Sono sei gli alunni giunti alla fine di Amici 2022: Serena e Michele per il ballo, Alex, Luigi, Albe e Sissi per il canto. Stando dunque alle preferenze del pubblico, possiamo provare a individuare i possibili vincitori di questa edizione del talent show. Più avanti nelle preferenze dei fan ci sono per il ballo Michele, per il canto Alex e Luigi. Nel decretare i vincitori di categoria però c’è anche la variante del voto delle giurie tecniche, che potrebbe dunque spostare gli equilibri.

In generale, i più apprezzati dal pubblico sono Alex e Luigi e quindi largamente favoriti sia come vincitori di categoria che in generale. Michele può essere un outsider interessante soprattutto qualora a vincere nel canto siano Albe o Sissi, ma in caso di sfida contro Alex e Luigi l’esito sembra difficile da ribaltare. I due cantanti sono quindi i favoriti, davanti a Michele. A seguire gli altri tre.