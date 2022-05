- Advertisement -

Amici 21 Serena perde contro Michele, vincitore categoria ballo, ma vince una borsa di studio a New York alla Ailey School. Scopriamo i costi

Alla finale di Amici 21 a vincere la categoria ballo è Michele Esposito. Il ballerino classico ha battuto all’ultimo passo di danza Serena Carella. La ballerina seguita dal prof. Raimondo Todaro ha però vinto lo stesso: è stata scelta per una borsa di studio a New York presso la prestigiosa Ailey School. Serena a Manhattan avrà modo per una anno di godere di una formazione completa, studiando classico, modern ma anche tip tap e hip hop.



“Forza e coraggio non hai mai smesso di sognare avrai la possibilità di studiare un anno, hai testa e doti” queste le motivazioni con cui è stata data questa possibilità di una borsa di studio a Serena. Ma quanto costa un anno di studi di danza alla Ailey School?

Amici 21 Serena all’Ailey School: dove si trova

La Ailey School , dove Serena ha vinto la borsa di studio per un anno, assegnata nel corso della finale di Amici 21 ieri sera, ha una particolare mission. Si trova con la sua sede permanente presso il Joan Weill Center for Dance ed onora la visione di Alvin Ailey fornendo una formazione di danza professionale superiore e leadership artistica. Studenti di tutte le età e nazionalità provengono da tutto il mondo per formarsi in un ambiente stimolante di creatività, passione e professionalità attraverso un curriculum accreditato guidato da stimati docenti, personale e coreografi che producono eccezionali professionisti della danza di domani.



Il direttivo dell’Ailey School dove studierà Serena dopo Amici 21 è il seguente: Tracy Inman, co-direttore e Direttore della Divisione Professional e Melanie Person, co-direttore della Ailey School e direttrice dell’Ailey/Fordham B.F.A.

Mr. Ailey lancia la sua scuola con 125 studenti a Brooklyn negli anni ‘70 e si trasferisce successivamente in una nuova sede a Manhattan, sotto la co-direzione di Mr. Ailey e Pearl Lang. Si pone come ponte tra la scuola e il mondo della danza professionale. Nomina la ballerina di Ailey Sylvia Waters a dirigere la compagnia. Nel 1982 riceve l’accreditamento ufficiale dalla National Association of Schools of Dance. Nei successivi 25 anni, le iscrizioni degli studenti sono cresciute in modo esponenziale e ha supervisionato la formazione di generazioni di innumerevoli artisti.

La prima classe arriva nel 1998. Attualmente l’edificio comprende 87.000 piedi quadrati con 16 sale prove, due aule, un teatro da 275 posti, strutture per la terapia fisica, una biblioteca, un negozio di costumi, uffici amministrativi e altro ancora, rendendo la casa della scuola, il Joan Weill Center for Dance, il più grande edificio dedicato alla danza a New York City, la capitale mondiale della danza. Con questo curriculum viene da chiedere quanto vale la borsa di studio a New York vinta da Serena di Amici 21? Il costo minimo è intorno ai 1500 euro l’anno per i corsi base senza vitto e alloggio.