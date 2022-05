Chi è Aldo Cazzullo: dove scrive e i libri più famosi

- Advertisement -

Scopriamo tutto sull’attività da scrittore di Aldo Cazzullo: dove scrive e quali sono i suoi libri più famosi

Aldo Cazzullo è uno dei protagonisti della puntata di lunedì 16 maggio di Oggi è un altro giorno. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più su di lui, in particolare sulla sua attività di scrittore e sui suoi libri più famosi.

Chi è Aldo Cazzullo

Nato in Piemonte nel settembre 1966, Aldo Cazzullo vanta una lunghissima carriera nel mondo del giornalismo e dell’editoria. La sua carriera ha inizio ne La Stampa, dove inizia a lavorare nel 1988 e che lascia dopo 15 anni per passare al Corriere della Sera. Qui Cazzullo diventa uno dei volti principali del giornalismo italiano, affermandosi come inviato speciale ed editorialista del quotidiano più letto d’Italia e diventando, nel 2022, vicedirettore ad personam.

Nella sua lunga carriera Cazzullo ha seguito tutti i più grandi avvenimenti sia italiani che nazionali, tra le elezioni nei principali paesi del mondo, importanti rassegne sportive come le Olimpiadi e i Mondiali, e referendum sull’Europa come quelli riguardanti Maastricht e la Brexit.

Insomma, Aldo Cazzullo è uno dei volti principali dell’informazione italiana e oltre all’attività di giornalista per il Corriere della Sera vanta anche una lunga carriera da scrittore, con all’attivo oltre venti libri incentrati soprattutto sulla storia e l’identità dell’Italia. I due libri più famosi dello scrittore sono A riveder le stelle e La guerra dei nostri nonni, che sono riusciti a superare l’incredibile cifra di 200.000 copie vendute.

Aldo Cazzullo vanta anche alcune incursioni nel mondo dello spettacolo, con la partecipazione al programma televisivo La caserma, in onda su Rai 2, dove ha tenuto due lezioni che hanno avuto come argomento la Prima Guerra Mondiale. Il suo libro A riveder le stelle inoltre è diventato anche uno spettacolo teatrale che vanta anche la partecipazione di una star della musica come Piero Pelù. Piccola chiosa sulla vita privata dello scrittore: Aldo Cazzullo ha due figli, di nome Francesco e Rossana, ed è sposato dal 1998 con Monica Maletto.