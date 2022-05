Diego Passoni chi è e perché è amico di Pamela Petrarolo

- Advertisement -

Andiamo a conoscere meglio Diego Passoni, amico della nuova protagonista dell’Isola dei famosi Pamela Petrarolo.

Nella puntata di lunedì 16 maggio farà il suo sbarco sull’Isola dei famosi Pamela Petrarolo, showgirl ex star di Non è la Rai. Tra le persone maggiormente legate alla nuova naufraga c’è senza dubbio Diego Passoni, grande amico della donna. Scopriamo dunque chi è e perché i due sono amici.

Chi è Diego Passoni

L’incontro tra Diego e Pamela si deve all’esperienza a Radio Deejay, dove i due hanno condotto insieme Pinocchio e tra loro è nata una profonda amicizia. Diego Passoni è un famoso conduttore radiofonico, nato a Monza nel settembre 1976. Dopo il diploma in ragioneria inizia a frequentare il corso di scienze dell’educazione, ma dopo appena un anno lascia gli studi per andare a vivere in un convento tra le montagne in Francia. Un’esperienza che evidentemente cambia la vita di Diego, che tornato in Italia si dedica allo studio della danza, iniziando poi ad apparire in televisione come ballerino.

La consacrazione per Diego Passoni arriva però grazie alla radio, in particolare Radio Deejay, di cui diventa una vera e propria voce simbolo. Passoni conduce diversi programmi, tra cui Pinocchio, in cui collabora con Pamela Petrarolo e per cui vince anche il premio Cuffie d’oro nel 2015.

L’esperienza televisiva di Diego Passoni si articola anche in diverse partecipazioni ai reality show, dall’Isola dei famosi nel 2012 a Pechino Express nel 2016, dove si piazza al secondo posto in coppia con Cristina Bugatty. Negli ultimi anni ha aggiunto alle sue attività anche quella di scrittore, pubblicando nel 2020 il suo primo romanzo, intitolato Ma è stupendo!, seguito un anno dopo dal secondo libro, dal titolo Siamo tutti sulla stessa arca.

Per ciò che concerne la sua vita privata, il 24 giugno 2017 Diego si è unito civilmente con il compagno Pier Mario Simula, festeggiando l’unione con una cerimonia in cui è presente anche l’amica Pamela Petrarolo.