Fabio Adami chi è fidanzato Alba Parietti: la dedica social

Fabio Adami, scopriamo tutto sul fidanzato di Alba Parietti e sulla dedica sui social che la donna gli ha regalato.

C’è un nuovo amore nella vita di Alba Parietti. Dopo le indiscrezioni lanciate negli ultimi tempi, la showgirl ha deciso di uscire allo scoperto, pubblicando sui social una foto col suo nuovo compagno, con tanto di dedica. Ma chi è quest’uomo? Il suo nome è Fabio Adami ed è un importante manager: andiamo a scoprire tutto ciò che sappiamo su di lui.

Chi è Fabio Adami

Tempo fa, Chi aveva paparazzato Alba Parietti in compagnia di Fabio Adami e così è venuta fuori la loro relazione. Inizialmente la liaison è stata tenuta lontana dai riflettori, ma dopo le numerose indiscrezioni è praticamente diventata di dominio pubblico e i Alba ha deciso di uscire allo scoperto. La donna ha quindi pubblicato una foto in compagnia dell’amato, con il messaggio: “perché io ho te! Che sei uguale a me. Il più regalo che la vita potesse farmi. Sei la forma di ogni mio desiderio”.

Una profonda dichiarazione d’amore dunque, che certifica la storia tra Alba Parietti e Fabio Adami. Ma chi è quest’uomo? In realtà sappiamo molto poco di lui, perché non fa parte del mondo dello spettacolo. Adami è un manager romano, da tempo lavora per l’area vendite di Poste Italiane. Oltre queste informazioni diffuse da Fanpage sappiamo molto poco su di lui, magari lo conosceremo meglio tramite i social della showgirl in futuro. Per ciò che riguarda l’incontro con Alba, secondo Chi i due si sarebbero conosciuti in una cena tra amici e avrebbero poi preso a frequentarsi, con l’amore scattato subito tra loro.

Torna l’amore dunque nella vita di Alba Parietti, che da tempo non aveva storie note, e ora è uscita allo scoperto col suo nuovo compagno Fabio Adami.