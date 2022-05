- Advertisement -

L’asta del mistero è un thriller diretto da Neill Fearnley. Cosa accade quando l’asta della polizia diventa una scena del crimine?

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su L’asta del mistero. Il film del 2020 ha come titolo originale Searched & Seized. Si tratta di una pellicola proposta per la prima volta in TV negli Stati Uniti l’8 maggio 2020. In Italia è invece giunta per la prima volta quattro mesi dopo. L’asta del mistero è il film numero 16 di una serie di titoli per la TV. Fa tutto parte di un franchise di nome Garage Sale Mystery, basato su una serie di libri scritta da Suzi Weinert. La prima pellicola del gruppo risale al 2013.

L’asta del mistero trama e cast

Jennifer Shannon è una vera e propria esperta di antiquariato. Nessuno è abile quanto lei in questo settore. Riesce a scovare affari in ogni dove. Lo fa per arricchire il negozio di cui è proprietaria. Trascorre le proprie giornate alla ricerca di tesori nascosti tra gli oggetti usati.

La sua grande passione per i dettagli la conduce spesso a occuparsi di crimini irrisolti. Qualcosa che che la fa ritrovare costantemente nei guai. Un suo amico, Miles, si sta occupando di un’asta della polizia. Questa presenta degli oggetti sequestrati in un’operazione ai danni di un giro di contraffazione di denaro. Di colpo l’uomo viene trovato morto. Jenn inizia a sospettare che l’amico fosse coinvolto con i criminali, così da poter eliminare i propri debiti. L’asta del mistero vanta un ampio cast, con Lori Loughlin, Steve Bacic, Sarah Strange e April Telek al centro della trama. Spazio inoltre per Eva Bourne, Hrothgar Mathews e Jay Brazeau, tra gli altri.