Mercedesz Henger padre chi è: la vera storia del genitore biologico

Mercedesz Henger: andiamo a scoprire i dettagli delle sue origini, in particolare chi è il padre e la sua vera storia.

Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio in più sulle origini di Mercedesz Henger, la famosa figlia di Eva. In particolare, andiamo a conoscere meglio il padre della ragazza, ovvero Riccardo Schicchi, e la sua storia.

Mercedesz Henger: chi è il padre Riccardo Schicchi

Riccardo Schicchi è stato un famosissimo regista e produttore di film hard, marito e compagno di Eva Henger. Nato in provincia di Siracusa nel marzo 1953, Scicchi è stato uno dei grandi nomi del cinema hard italiano e ha lavorato con le più grandi star del genere come Moana Pozzi, Ilona Staller e, appunto, Eva Henger.

Proprio quest’ultima è diventata poi la compagna e moglie del regista. I due si sono conosciuti sui set dei film hard e sono andati a convivere a Roma nel 1991 e proprio nell’agosto di quell’anno è venuta al mondo Mercedesz, la loro prima figlia. Eva e Riccardo hanno poi avuto un secondo figlio, di nome Riccardo Jr, nel 1995. L’amore tra i due è poi finito e la coppia si è separata, ma i rapporti tra loro sono rimasti sempre molto buoni.

Proprio per questo, la scomparsa prematura di Riccardo Schicchi ha provocato un grande dolore in Eva, rimasta molto legata al padre dei suoi due figli Mercedesz e Riccardo Jr. L’uomo è infatti morto il 9 dicembre 2012, all’età di 59 anni. Il decesso è avvenuto a Roma, Schicchi era ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli e da qualche tempo stava combattendo con una grave forma di diabete. La malattia aveva complicato di molto la vita dell’uomo, che prima del decesso era diventato ormai quasi praticamente cieco ed è venuto a mancare poi per un’insufficienza renale, lasciando un vuoto pesante nella vita della figlia Mercedesz e dell’ex moglie Eva.