Pamela Petrarolo chi è nuovo naufrago Isola dei Famosi 2022

Pamela Petrarolo è una delle new entry della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi: scopriamo tutto su di lei.

Pronta a fare il suo ingresso nel cast dell’Isola dei famosi Pamela Petrarolo,una delle new entry della puntata del 16 maggio insieme a Marco Maccarini, Gennaro Auletto e luca Daffrè. Andiamo dunque a conoscere meglio la nuova protagonista del reality show di Ilary Blasi.

Chi è Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo ha 45 anni ed è alla seconda esperienza della sua carriera in un reality show, dopo la partecipazione nell’ormai lontano 2006 a La Fattoria. La showgirl è diventata molto famosa da giovane negli anni 90 grazie a Non è la Rai, programma che le da una visibilità incredibile e la rende uno dei volti più amati della televisione italiana. Negli anni ’90 dunque Pamela Petrarolo è una grande protagonista dello spettacolo italiano, come showgirl, ma anche come cantante. Nel 1994 la donna pubblica anche il suo primo album da solista, cui faranno seguito altri due lavori, l’ultimo realizzato nel 2018.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Pamela è stata sposato con Gianluca Pea per diversi anni. La coppia, dopo tre anni di fidanzamento, si è sposata nel 2001 e ha avuto due figlie: Alice e Angelica. Il matrimonio tra i due è però terminato nel 2017, ma pare che i due ex coniugi siano rimasti in buoni rapporti. Dopo la fine del matrimonio, Pamela ha ritrovato l’amore con un uomo di nome Giovanni, di dieci anni più giovane di lei, con cui nel 2020 la donna ha avuto la sua terza figlia: Futura.

Pamela ha vissuto momenti molto difficili quando ha scoperto che la sua seconda figlia, Angelica, è nata con una malformazione alla testa e la piccola ha anche rischiato di perdere la vita. La malattia è stata scoperta solo diverso tempo dopo la nascita della piccola, che è stata poi operata d’urgenza e per fortuna tutto quanto si è risolto.