Chi è Andrea Arru: Pietro Maggi in Di4ri su Netflix

- Advertisement -

Chi è Andrea Arru? È Pietro Maggi in Di4ri, la prima serie TV teen italiana di Netflix, in streaming dal 18 maggio 2022.

Il cast di Di4ri, serie TV Netflix, è molto giovane. Pietro Maggi è un ragazzo delle medie e a interpretarlo è l’attore Andrea Arru. Chi è? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lui, dalle esperienze passate alla vita privata.

Di4ri trailer

Andrea Arru chi è

Andrea Arru è nato il 18 agosto 2007 a Sassari. È un attore e modello. Ha iniziato a posare e sfilare quando era solo un bambino. Scelto da grandi maison di moda, è diventato testimonial per Armani nella linea junior, per poi lavorare anche per Pitti. Grandi risultati ottenuti in tenera età, per una carriera che ha preso una svolta improvvisa. Andrea Arru è così diventato un attore, lavorando in differenti pellicole dal 2019 a oggi:

Calibro 9

Glassboy

Vien di notte

Resurrection – The Last Chapter

Buongiorno Mamma

Storia di una famiglia perbene

Non abbiamo informazioni sulla sua vita privata. Data la sua giovane età (ha solo 14 anni), pare difficile pensare possa avere già una fidanzata. Nessun indizio in tal senso dal suo profilo Instagram, seguito da circa 19mila follower.

Di4ri cast: Pietro Maggi

Andrea Arru è Pietro Maggi in Di4ri. È un ragazzo molto sicuro di sé, che fa del suo gran carisma la sua principale caratteristica. Nasconde però delle insicurezze tipiche della sua età. Queste sono principalmente legate ai costanti litigi dei suoi genitori. Inizia a provare dei forti sentimenti per l’unica ragazza che pare immune al suo fascino, Livia Mancini.